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5 bin TL emekli ikramiye müjdesi yolda! Başkan Erdoğan talimat vermişti

5000 TL emekli ikramiyesi geçtiğimiz günlerde 12 milyonu aşkın emeklinin hesabına yattı. Cumhuriyet ikramiyesi düzenlemesi ile 61 milyar TL ödeme yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamayan çiftçiler için devreye girdi. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile yapılan çalışma kapsamında yaklaşık 1.6 milyon çiftçinin 5 bin liralık ikramiyeden yararlanması için tebliğ ile ödeme formülü gündeme geldi.

Sabah
Giriş Tarihi: 21.11.2023 06:29 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 06:29
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5 bin TL emekli ikramiye müjdesi yolda! Başkan Erdoğan talimat vermişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yapılan çalışma kapsamında yaklaşık 1,6 milyon çiftçinin 5 bin liralık ikramiyeden yararlanması için "tebliğ ile ödeme" formülü gündeme geldi.

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5 bin TL emekli ikramiye müjdesi yolda! Başkan Erdoğan talimat vermişti

Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü nedeniyle emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi sağlandı, ancak çalışan emekliler kapsam dışı bırakıldı.

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5 bin TL emekli ikramiye müjdesi yolda! Başkan Erdoğan talimat vermişti

Bir süre sonra Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 1,6 milyon civarında çiftçinin de uygulamadan yararlanamadığı ortaya çıkınca Başkan Erdoğan devreye girmişti.

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5 bin TL emekli ikramiye müjdesi yolda! Başkan Erdoğan talimat vermişti

Erdoğan'ın, ÇKS'ye kayıtlı çiftçi emeklilerinin ikramiye alabilmesi için verdiği talimat doğrultusunda AK Parti ve ilgili kurumlar bir çalışma başlattı. Bu çalışmalarda iki formül ortaya çıktı: "Yasada değişiklik yapılması ya da tebliğ yayınlamak."

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5 bin TL emekli ikramiye müjdesi yolda! Başkan Erdoğan talimat vermişti

İki formül içinde daha kolay ve hızlı olacağı için tebliğ yöntemi öne çıktı.