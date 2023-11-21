5 bin TL emekli ikramiye müjdesi yolda! Başkan Erdoğan talimat vermişti

5000 TL emekli ikramiyesi geçtiğimiz günlerde 12 milyonu aşkın emeklinin hesabına yattı. Cumhuriyet ikramiyesi düzenlemesi ile 61 milyar TL ödeme yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamayan çiftçiler için devreye girdi. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile yapılan çalışma kapsamında yaklaşık 1.6 milyon çiftçinin 5 bin liralık ikramiyeden yararlanması için tebliğ ile ödeme formülü gündeme geldi.

Sabah Giriş Tarihi: 21.11.2023 06:29 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 06:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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