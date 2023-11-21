21 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müjde son dakika duyuruldu! Çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi? ÇKS belgesi olanlar ikramiye alacak mı?

Müjde son dakika duyuruldu! Çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi? ÇKS belgesi olanlar ikramiye alacak mı?

"Çiftçi emeklisine 5 bin TL ikramiye verilecek mi son dakika?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde 12 milyonu aşkın emeklinin hesabına yatırılan 5000 TL emekli ikramiyesi, Cumhuriyet ikramiyesi düzenlemesi kapsamında gerçekleşti. Bu ödemelerin ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 5000 TL emekli ikramiyesi alamayan çiftçiler için çalışma başlatıldı. İşte 5 bin TL ikramiye hakkında son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 21.11.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 09:18
  • 1
  • 17
Müjde son dakika duyuruldu! Çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi? ÇKS belgesi olanlar ikramiye alacak mı?

"Çiftçiler ikramiye alacak mı son dakika?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda başlatılan çalışma kapsamında, yaklaşık 1.6 milyon çiftçinin 5 bin liralık ikramiyeden yararlanması için "tebliğ ile ödeme" formülü gündeme geldi. Çiftçilere yapılacak olan bu ödemeler, Cumhuriyet ikramiyesi düzenlemesi kapsamında gerçekleşecek. İkramiye ödemelerinin detayları ve başvuru süreci ile ilgili açıklamalar bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Müjde son dakika duyuruldu! Çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi? ÇKS belgesi olanlar ikramiye alacak mı?

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ HESAPLARA GEÇTİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel olarak çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verileceğini açıklamıştı.

  • 3
  • 17
Müjde son dakika duyuruldu! Çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi? ÇKS belgesi olanlar ikramiye alacak mı?

Talimat doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. SGK, 12,2 milyon emekliye 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi ödeme yaptı.

SGK tarafından SSK'lılara 11-12-13 Kasım tarihlerinde, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'lulara ise 14 Kasım'da toplam 61 milyar TL ödeme yaptı.

  • 4
  • 17
Müjde son dakika duyuruldu! Çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi? ÇKS belgesi olanlar ikramiye alacak mı?

DUL VE YETİMLER DE YARARLANDI!

Düzenlemeden dul ve yetimler de hisseleri oranında faydalandı.

Yüzde 75 hissesi olan dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara 3750 TL, yüzde 50 hissesi olanlara 2500 TL, yüzde 25 hissesi olanlara ise 1250 TL ödeme yapıldı.

  • 5
  • 17
Müjde son dakika duyuruldu! Çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi? ÇKS belgesi olanlar ikramiye alacak mı?

EK DÜZENLEME İÇİN TALİMAT VERİLDİ!

Öte yandan 5000 TL emekli ikramiyesi için bir son dakika gelişmesi yaşandı. Hatırlanacağı üzere çalışan emekliler, 5 bin TL ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamadı.