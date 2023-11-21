Müjde son dakika duyuruldu! Çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi? ÇKS belgesi olanlar ikramiye alacak mı?

"Çiftçiler ikramiye alacak mı son dakika?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda başlatılan çalışma kapsamında, yaklaşık 1.6 milyon çiftçinin 5 bin liralık ikramiyeden yararlanması için "tebliğ ile ödeme" formülü gündeme geldi. Çiftçilere yapılacak olan bu ödemeler, Cumhuriyet ikramiyesi düzenlemesi kapsamında gerçekleşecek. İkramiye ödemelerinin detayları ve başvuru süreci ile ilgili açıklamalar bekleniyor.