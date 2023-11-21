21 Kasım 2023, Salı
Müjde son dakika duyuruldu! Çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi? ÇKS belgesi olanlar ikramiye alacak mı?
"Çiftçi emeklisine 5 bin TL ikramiye verilecek mi son dakika?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde 12 milyonu aşkın emeklinin hesabına yatırılan 5000 TL emekli ikramiyesi, Cumhuriyet ikramiyesi düzenlemesi kapsamında gerçekleşti. Bu ödemelerin ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 5000 TL emekli ikramiyesi alamayan çiftçiler için çalışma başlatıldı. İşte 5 bin TL ikramiye hakkında son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 21.11.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 09:18
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