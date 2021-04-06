06 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yatırımcının gözü orada... Ripple davası ne zaman sonuçlanır? Ripple XRP davası ne zaman?

Yatırımcının gözü orada... Ripple davası ne zaman sonuçlanır? Ripple XRP davası ne zaman?

Ripple davası ne zaman sonuçlanır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kripto para piyasasını yakından takip edenler son dönemde ripple davasından çıkacak sonucu bekliyor. Yatırımcılar ABD Menkul Kıymetler Borsası (SEC) ile Ripple arasında görülecek davayı bekliyor. Davanın ilk duruşması 22 Şubat tarihinde yapılmıştı. İşte, Ripple davası ne zaman sonuçlanır? Ripple XRP davası ne zaman?

Giriş Tarihi: 06.04.2021 22:03 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 22:03
  • 1
  • 7
Yatırımcının gözü orada... Ripple davası ne zaman sonuçlanır? Ripple XRP davası ne zaman?
Yatırımcının gözü orada... Ripple davası ne zaman sonuçlanır? Ripple XRP davası ne zaman?

Ripple davası ne zaman sonuçlanır? Ripple XRP davası ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar ripple davasının sonucunu merakla bekliyor. Bitcoin yakaladığı ivme ile tüm zamanların rekorunu kırarken alt coinlere olan ilgi de her geçen gün artmaya devam ediyor. İlk duruşması 22 Şubat'ta görülen davanın sonucu yakından takip ediliyor. Kripto para yatırımcıları sürecin nasıl sonuçlanacağını sorguluyor. İşte, Ripple davası ne zaman sonuçlanır? Ripple XRP davası ne zaman?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Yatırımcının gözü orada... Ripple davası ne zaman sonuçlanır? Ripple XRP davası ne zaman?
Yatırımcının gözü orada... Ripple davası ne zaman sonuçlanır? Ripple XRP davası ne zaman?

Bitcoin büyük bir ödeme yöntemidir, ancak Ripple gibi bir kişiden diğerine para göndermenin hızlı bir yolunu sunmaz.

  • 3
  • 7
Yatırımcının gözü orada... Ripple davası ne zaman sonuçlanır? Ripple XRP davası ne zaman?
Yatırımcının gözü orada... Ripple davası ne zaman sonuçlanır? Ripple XRP davası ne zaman?

RİPPLE XRP DAVASI NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki davada bugün telekonferans yapılacak. SEC'nin daha önce kripto para borsalarına XRP'nin bir menkul kıymet olmadığını bildirdiğine dair belgelerle kanıtlar sunulabileceği düşünülüyor.Konferans görüşmesinin bugün TSİ 21.00'de yapılması planlandı.

  • 4
  • 7
Yatırımcının gözü orada... Ripple davası ne zaman sonuçlanır? Ripple XRP davası ne zaman?
Yatırımcının gözü orada... Ripple davası ne zaman sonuçlanır? Ripple XRP davası ne zaman?

Ripple ve iki yöneticisine açtığı davanın ilk duruşması 22 Şubat 2021'de görülmüştü.

SEC'in, Ripple ve şirketin CEO'su Brad Garlinghouse ile kurucu ortak Chris Larsen'ı, XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladığı davanın ilk duruşmasında karar çıkmadı.

  • 5
  • 7
Yatırımcının gözü orada... Ripple davası ne zaman sonuçlanır? Ripple XRP davası ne zaman?
Yatırımcının gözü orada... Ripple davası ne zaman sonuçlanır? Ripple XRP davası ne zaman?

Ripple'ın avukatı James K. Filan, Twitter üzerinden davayla ilgili olarak belirlenen yeni tarihleri duyurdu.