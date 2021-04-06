Yatırımcının gözü orada... Ripple davası ne zaman sonuçlanır? Ripple XRP davası ne zaman?

Ripple davası ne zaman sonuçlanır? Ripple XRP davası ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar ripple davasının sonucunu merakla bekliyor. Bitcoin yakaladığı ivme ile tüm zamanların rekorunu kırarken alt coinlere olan ilgi de her geçen gün artmaya devam ediyor. İlk duruşması 22 Şubat'ta görülen davanın sonucu yakından takip ediliyor. Kripto para yatırımcıları sürecin nasıl sonuçlanacağını sorguluyor. İşte, Ripple davası ne zaman sonuçlanır? Ripple XRP davası ne zaman?