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Yatırımcının gözü orada... Ripple davası ne zaman sonuçlanır? Ripple XRP davası ne zaman?
Ripple davası ne zaman sonuçlanır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kripto para piyasasını yakından takip edenler son dönemde ripple davasından çıkacak sonucu bekliyor. Yatırımcılar ABD Menkul Kıymetler Borsası (SEC) ile Ripple arasında görülecek davayı bekliyor. Davanın ilk duruşması 22 Şubat tarihinde yapılmıştı. İşte, Ripple davası ne zaman sonuçlanır? Ripple XRP davası ne zaman?
Giriş Tarihi: 06.04.2021 22:03Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 22:03
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Yatırımcının gözü orada... Ripple davası ne zaman sonuçlanır? Ripple XRP davası ne zaman?
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Yatırımcının gözü orada... Ripple davası ne zaman sonuçlanır? Ripple XRP davası ne zaman?
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Yatırımcının gözü orada... Ripple davası ne zaman sonuçlanır? Ripple XRP davası ne zaman?
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Yatırımcının gözü orada... Ripple davası ne zaman sonuçlanır? Ripple XRP davası ne zaman?
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Yatırımcının gözü orada... Ripple davası ne zaman sonuçlanır? Ripple XRP davası ne zaman?