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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 7 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2021 Nisan ayı evde bakım yardımı hangi illere yattı? 7 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2021 Nisan ayı evde bakım yardımı hangi illere yattı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? AÇSHB tarafından destek ödemeleri kapsamında evde bakım yardımı yapılıyor. Yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç kişilerin desteklenmeleri için yakınlarına verilen destek ödemesinin bu ayki ödemeleri bekleniyor. Bu yardımdan faydalanan vatandaşlar, ödemelerin hangi illere yapıldığını araştırıyor. Peki, 7 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2021 Nisan ayı evde bakım yardımı hangi illere yattı? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 07.04.2021 09:37
7 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı hangi illere yattı? Her ay belirli tarihler aralığında verilen evde bakım yardımının bu ay hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. Nisan ayına ilişkin evde bakım yardımı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 7 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2021 Nisan ayı evde bakım yardımı hangi illere yattı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 7 NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım yardımı ödemeleri henüz başlamadı. Bakanlığın takvimine göre, söz konusu destek ödemeleri her ayın 15'i ile 30'u arasında yapılıyor. Nisan ayına ilişkin evde bakım maaşı ödemeleri başladığında güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET) SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.