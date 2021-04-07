7 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı hangi illere yattı? Her ay belirli tarihler aralığında verilen evde bakım yardımının bu ay hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. Nisan ayına ilişkin evde bakım yardımı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 7 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2021 Nisan ayı evde bakım yardımı hangi illere yattı? İşte cevaplar...