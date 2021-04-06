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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) ne kadar oldu? İşte beklentiler... Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) ne kadar oldu? İşte beklentiler...
Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. kripto paralar arasında küçük hacimlerle işlem gören Bittorrent (BTT), 4 Nisan itibariyle gün içinde %15 yükseldi. Yatırımcıların dikkatini çeken Bittorrent (BTT) bir süredir yaklaşık 0,04 TL'den işlem görüyordu. Yatırımcılar anlaşmaları yakından takip ederek sağlam adım atmak istiyor. İşte, Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) ne kadar oldu? İşte beklentiler...
Giriş Tarihi: 06.04.2021 20:54 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 20:54
BitTorrent ya da BTT coin, kullanıcı sayısına göre dünyanın en büyük merkezi olmayan dosya paylaşım protokollerinden biridir. BitTorrent eşler arası protokol, Temmuz 2001'de piyasaya sürülen Bram Cohen tarafından icat edildi ve o zamandan beri dünya çapında kullanılan torrent istemcilerini güçlendirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
BitTorrent belirteci, Tron blok zincirindeki bir TRC-10 belirtecidir . BTT belirteci , mevcut BitTorrent ağında ağ oluşturma, bant genişliği ve depolama kaynakları için belirteç tabanlı bir ekonomi oluşturmayı amaçlamaktadır.
Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. BTT, son günlerde yaşadığı artış ile yatırımcıların iştahını kabartıyor. Tron blok zinciri çevresinde oluşan Bittorent, dosya paylaşım protokollerinden birisidir. Bittorent protokolu, bir nevi torrent istemcilerine güç veren bir ağdır. Yatırımcılar Bittorrent ve Netflix arasında yapılacağı iddia edilen anlaşmanın ne zaman olacağını merak ediyor. İşte, Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) ne kadar oldu? İşte beklentiler...
Örneğin, ağ katılımcılarının "bant genişliği ve depolama paylaşımının değerini yakalaması" için bir yol sağlamaya çalışır.
BTT tarafından desteklenen merkezi olmayan uygulamalar arasında BitTorrent Hızı , BitTorrent Dosya Sistemi , DLive bulunur ve diğerleri belirteci desteklemeyi planlamaktadır.