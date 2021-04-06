Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. BTT, son günlerde yaşadığı artış ile yatırımcıların iştahını kabartıyor. Tron blok zinciri çevresinde oluşan Bittorent, dosya paylaşım protokollerinden birisidir. Bittorent protokolu, bir nevi torrent istemcilerine güç veren bir ağdır. Yatırımcılar Bittorrent ve Netflix arasında yapılacağı iddia edilen anlaşmanın ne zaman olacağını merak ediyor. İşte, Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) ne kadar oldu? İşte beklentiler...