Yatırımcıların gözü orada! Altın fiyatları ne olacak? 1 Mart gram, çeyrek altın ne kadar oldu? Tepkinin güçlenmesi için...

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haftanın ilk gününde yatırımcıların gündeminde yine altın fiyatları var. Son zamanlarda dalgalı seyir izleyen altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Uzmanlar tarafından altın ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geliyor. Peki, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar olacak? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 01.03.2021 12:04 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 12:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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