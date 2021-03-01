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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yatırımcıların gözü orada! Altın fiyatları ne olacak? 1 Mart gram, çeyrek altın ne kadar oldu? Tepkinin güçlenmesi için... Yatırımcıların gözü orada! Altın fiyatları ne olacak? 1 Mart gram, çeyrek altın ne kadar oldu? Tepkinin güçlenmesi için... Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haftanın ilk gününde yatırımcıların gündeminde yine altın fiyatları var. Son zamanlarda dalgalı seyir izleyen altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Uzmanlar tarafından altın ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geliyor. Peki, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar olacak? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 01.03.2021 12:04 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 12:04
Son dakika... Altın fiyatları ne kadar olacak? Altın fiyatları, 1,716 dolar ile Haziran ayından bu en düşük düzeyi görmesinin ardından, küresel piyasalarda doların zayıflaması ve ABD Temsilciler Meclisi'nin koronavirüs yardım paketini onaylamasıyla, hafif toparlanarak 1,750 doların üzerine döndü. Düğün planları yapan vatandaşlar ve yatırımcılar güncel altın fiyatları ile ilgili son gelişmeleri araştırıyor. Peki, altın fiyatları ne olacak? 1 Mart gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İşte 1 Mart tarihli güncel altın fiyatları:
ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?
İşte uzmanlar tarafından yapılan altın fiyatları ile ilgili güncel yorumlar:
Anadolu Yatırım: "ABD 10 yıllık faizlerinin %1,61'e kadar yükselmesinin etkisiyle Cuma günü 1717 dolara kadar gerileyen ons altında ABD 10 yıllık faizlerinin %1,40'lara gerilemesi sonrasında yaşanan tepkide bu sabah işlemler 1752'den geçmekte. Tepkinin güçlenmesi için 5 günlük ağırlıklı ortalamaya da denk gelen 1765 üzerine yerleşmeli. Aşağıda ise 1720-1700 destek bölgesini takip edeceğiz.
1700 altına gerilemede 1650 riski oluşabilir. Ons altının fiyatında ABD 10 yıllık faizlerinin seyri belirleyici olmaya devam edecek. Destekler: 1740-1720-1700, Dirençler: 1765-1790-1815"
Alan Yatırım: "TL dolar karşısındaki kayıplarının bir kısmını geri alarak haftaya başladı. Geçtiğimiz hafta ABD 10 yıl vadeli tahvil faizlerindeki yükselişe bağlı olarak gelişen piyasa ülkelerinden fon çıkışı yaşanırken, bir süredir pozitif bir görünüm sergileyen TL varlıklar baskı altında kaldı.
Geçen hafta %8'in üzerinde yükselerek 7.50 seviyelerini test eden Dolar TL kuru yeni haftaya risk iştahındaki normalleşme çabalarına bağlı olarak gerileyerek başladı. Dolar TL kuru sabah saatlerinde 7.37 seviyelerinde işlem görüyor.