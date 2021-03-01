Başvurana 24.000 TL yardım yapılıyor! Kimse ödemenin farkında değil! Şartları belli oldu...

Başvurana 24.000 TL yardım yapılıyor! Kimse ödemenin farkında değil. Şartları belli oldu. Babasını kaybeden yetim kızlar evlendiklerinde 24 maaş tutarında çeyiz yardımı yapılıyor. Yapılacak ödeme tutarı alınan maaşların tutarlarına göre belirleniyor. Ancak ödemeden yararlanmak için başvuru kriterlerini yerine getirmek gerekiyor. İşte, çeyiz yardımı ödemesinden kimler yararlanabilir? Çeyiz yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?