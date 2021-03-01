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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvurana 24.000 TL yardım yapılıyor! Kimse ödemenin farkında değil! Şartları belli oldu... Başvurana 24.000 TL yardım yapılıyor! Kimse ödemenin farkında değil! Şartları belli oldu...
Başvurana 24.000 TL yardım yapılıyor! Kimse ödemenin farkında değil. Şartları belli oldu. Babasını kaybeden yetim kızlar evlendiklerinde 24 maaş tutarında çeyiz yardımı yapılıyor. Yapılacak ödeme tutarı alınan maaşların tutarlarına göre belirleniyor. Ancak ödemeden yararlanmak için başvuru kriterlerini yerine getirmek gerekiyor. İşte, çeyiz yardımı ödemesinden kimler yararlanabilir? Çeyiz yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 01.03.2021 18:10
Evlenen çiftlere 24.000 TL'lik yardım yapılıyor. Evlenmek isteyen vatandaşlar için sosyal yardım ödemeleri dikkat çekiyor. Babasını kaybeden yetim kızlar evlendiklerinde 24 maaş tutarında çeyiz yardımı yapılıyor. Alınan maaş tutarına göre yapılacak yardım tutarı belirleniyor. Ancak yardımdan yararlanmak için başvuru işleminin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Konuyla ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Babasını kaybeden yetim kızlar evlendiklerinde 24 maaş tutarında çeyiz yardımı yapılıyor. Ödenecek tutar alınan maaşla belirleniyor. Ancak başvuru yapmak şart...
KİMLER YARARLANIYOR, YAŞ SINIRI VAR MI?
Babalarından yetim maaşı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor.
Burada kadının yaşına bakılmıyor. Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor.
Ödemeler evlilik gerçekleştikten sonra yapılıyor. Bu yüzden nikah olmadan başvuru yapılamıyor.