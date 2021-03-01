Son dakika: Dolar kuru bugün kaç TL oldu? 1 Mart Pazartesi dolar/TL ne kadar? Bankalararası piyasada son durum...

Son dakika... Dolar ne kadar oldu? Koronavirüs salgını nedeniyle dalgalı seyir izleyen döviz kurunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda 6,85 bandına inen dolar, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrası Elim 2020'den bu yana en sert yükselişi yaşamıştı. Cuma günkü kapanışta 4,4060 liradan işlem gören dolar kuru, yeni haftaya 7.3810 liradan başladı. Peki, bugün dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte 1 Mart piyasalarda son durum...

Giriş Tarihi: 01.03.2021 10:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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