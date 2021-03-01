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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Dolar kuru bugün kaç TL oldu? 1 Mart Pazartesi dolar/TL ne kadar? Bankalararası piyasada son durum... Son dakika: Dolar kuru bugün kaç TL oldu? 1 Mart Pazartesi dolar/TL ne kadar? Bankalararası piyasada son durum... Son dakika... Dolar ne kadar oldu? Koronavirüs salgını nedeniyle dalgalı seyir izleyen döviz kurunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda 6,85 bandına inen dolar, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrası Elim 2020'den bu yana en sert yükselişi yaşamıştı. Cuma günkü kapanışta 4,4060 liradan işlem gören dolar kuru, yeni haftaya 7.3810 liradan başladı. Peki, bugün dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte 1 Mart piyasalarda son durum... Giriş Tarihi: 01.03.2021 10:49
Dolarda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta kapanışında 7,4060 lira olan dolar/TL, 1 Mart'a 7,3810 liradan başladı. Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilirken, tahvil faizlerinin seyri ve ABD'nin destek paketine ilişkin gelişmeler de yatırımcıların odağındaki yerini koruyor. Peki, dolar kuru bugün kaç TL? 1 Mart Pazartesi dolar/TL ne kadar oldu? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR DOLAR NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
İşte 1 Mart tarihli güncel döviz kurları:
EKİM 2020'DEN BU YANA EN SERT YÜKSELİŞ
Geçtiğimiz haftalarda 6,85 bandına inen dolar/TL, koronavirüs salgını ve küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrası 7,45'in üzerini test etti. Buna göre, dolar kuru Ekim 2020'den bu yana en sert yükselişi gördü.
GÖZLER KABİNE'DE!
Yurt içi piyasalarda gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Normalleşme sürecine ilişkin yeni kararların belirleneceği Kabine Toplantısı bugün saat 15.00'de başlayacak. Öte yandan çarşamba günü açıklanacak Şubat ayı enflasyı verisi de yatırımcıların takibinde.
YURT İÇİ PİYASALAR BÜYÜME VERİSİNE ODAKLANDI
Küresel piyasalar yoğun veri gündeminin etkili olacağı haftaya pozitif bir başlangıç yaparken, yurt içinde bugün açıklanacak 2020 yılının 4. çeyrek büyüme verisi yatırımcıların odağında bulunuyor.
Yeni tip koronavirüs salgınında mutasyon riski ve ABD'nin ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler gündemi meşgul ederken, fiyatlamalar açısından geçen haftanın en önemli başlığı, ABD başta olmak üzere gelişmiş ülke tahvillerin seyri oldu.