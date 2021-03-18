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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Yatırımcıların aklı orada! Uzmanlar uyardı! O tarihe dikkat! Altın fiyatlarında yeni hareket sinyali... Yatırımcıların aklı orada! Uzmanlar uyardı! O tarihe dikkat! Altın fiyatlarında yeni hareket sinyali...
Altın fiyatlarında değişmeler gün içinde en fazla takip edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sene rekor fiyatlarla adından söz ettiren yatırım aracı son dönemde fiyatlarındaki durgunluğunu koruyordu. Yatırımcının güvenilir liman olarak gördüğü altın fiyatları yakından takip ediliyor. Faiz kararı sonrasında altın fiyatlarında değişimler yaşanıyor. Uzman isimlerden yeni hareket sinyali geldi. İşte, altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?
Giriş Tarihi: 18.03.2021 23:47 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 23:47
Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları özellikle bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Uzman isimler yatırımcıları uyarmaya devam ediyor. Yatırım için güvenilir liman olarak nitelendiren altın fiyatları için dalgalanmalar sürüyor. Altının gram fiyatı 409, çeyrek fiyatı 669 TL'den işlem görüyor. İşte, güncel altın fiyatları ve uzman isimlerin değerlendirmeleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,32 azalışla 408,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 662,00 lira, Cumhuriyet altını 2.709,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,32 düşüşle 408,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 408,54 liradan alınıyor, 408,63 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 668,00 liradan alınıyor, 678,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 1.334,00 liradan alınıyor, 1.357,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.667,00 liradan alınıyor, 2.703,00 liradan satılıyor.