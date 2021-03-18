Yatırımcıların aklı orada! Uzmanlar uyardı! O tarihe dikkat! Altın fiyatlarında yeni hareket sinyali...

Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları özellikle bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Uzman isimler yatırımcıları uyarmaya devam ediyor. Yatırım için güvenilir liman olarak nitelendiren altın fiyatları için dalgalanmalar sürüyor. Altının gram fiyatı 409, çeyrek fiyatı 669 TL'den işlem görüyor. İşte, güncel altın fiyatları ve uzman isimlerin değerlendirmeleri...