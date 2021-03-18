Naturel gaz ne zaman halka arz olacak? Naturelgaz halka arz ne zaman açıklanacak? Beklenen tarih...

NATURELGAZ HALKA ARZ BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

5 Şubat 2021 tarihinde KAP'da halka arz başvurusu yayımlanan Naturelgaz'ın başvurusunun ne zaman sonuçlanacağı merak ediliyor. Borsa İstanbul'da Naturelgaz'a başvuru yapmak isteyen yatırımcılar, SPK'dan gelecek sonuca odaklanmış durumda. Önceki dönemlerde yapılan halka arz başvuru sonuçlarının açıklandığı zamanlara baktığımızda, SPK'nın ortalama 20 gün içinde halka arz için dönüş yaptığı görülüyor. Bu süreç ortalama olarak düşünüldüğü için net zaman değildir. Yatırımcıların Naturelgaz'a yatırım yapmak için bir süre daha beklemesi öngörülüyor.