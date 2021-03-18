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18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Naturel gaz ne zaman halka arz olacak? Naturelgaz halka arz ne zaman açıklanacak? Beklenen tarih... Naturel gaz ne zaman halka arz olacak? Naturelgaz halka arz ne zaman açıklanacak? Beklenen tarih...
Naturel gaz ne zaman halka arz olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz'ın halka arzına yönelik SPK'ya ön izin başvurusu yaptı. Yatırımcılar Naturelgaz'ın halka arz başvurularının ne zaman sonuçlanacağını merak ediyor. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) konuyla ilgili açıklama gelmezken, son dakika duyurusu yakından takip ediliyor. İşte, Naturel gaz ne zaman halka arz olacak? Naturelgaz halka arz ne zaman açıklanacak? Beklenen tarih...
Giriş Tarihi: 18.03.2021 20:30 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 20:30
Naturel gaz ne zaman halka arz olacak? Naturelgaz halka arz ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz halka arz ediliyor. 5 Şubat tarihinde yayınlanan başvuru tarihi için Naturel gaz ne zaman halka arz olacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, Naturelgaz halka arz ne zaman açıklanacak? Beklenen tarih...
GALERİ DEVAM EDİYOR SPK'YA YENİ BİR HALKA ARZ BAŞVURUSU YAPILDI!
Halka arz süreci için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuran Naturelgaz'ın başvurusu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklaması yayınlandı. Konuyla ilgili olarak Global Yatırım Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada;
"Şirketimizin %95,5 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Naturelgaz") halka arzı ile ilgili olarak Naturelgaz'ın çıkarılmış sermayesinin 100.018.594 Türk Lirası'ndan toplam 14.981.406 Türk Lirası tutarında artırılarak 115.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması suretiyle ihraç edilecek olan toplam 14.981.406 Türk Lirası nominal değerli 14.981.406 adet payın halka arz edilmesi işlemine muvafakat verilmesine, Naturelgaz'da sahibi olduğumuz paylarımızdan 16.146.097,32 Türk Lirası nominal değerli 16.146.097,32 adet payın halka arz edilmek suretiyle satılmasına, ek olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahibi olduğumuz paylarımızdan 3.136.363 Türk Lirası nominal değerli 3.136.363 adet payın da ek satış kapsamında satışa hazır hale getirilmesine karar verilmiştir." denildi.
NATURELGAZ HALKA ARZ BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?
5 Şubat 2021 tarihinde KAP'da halka arz başvurusu yayımlanan Naturelgaz'ın başvurusunun ne zaman sonuçlanacağı merak ediliyor. Borsa İstanbul'da Naturelgaz'a başvuru yapmak isteyen yatırımcılar, SPK'dan gelecek sonuca odaklanmış durumda. Önceki dönemlerde yapılan halka arz başvuru sonuçlarının açıklandığı zamanlara baktığımızda, SPK'nın ortalama 20 gün içinde halka arz için dönüş yaptığı görülüyor. Bu süreç ortalama olarak düşünüldüğü için net zaman değildir. Yatırımcıların Naturelgaz'a yatırım yapmak için bir süre daha beklemesi öngörülüyor.
HALKA ARZ NEDİR?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bazı şirketler halka arz açıklaması yapmaktadır. Peki halka arz nedir, halka arz ne anlama gelir? Bazı şirketlerin bir takım sebeplerden dolayı mevcut hisse senetlerini satışa sunduğunu açıklamasının ardından, yatırımcılara hissedar olması için hisselerinin satın alınmasına izin verilme sürecidir.