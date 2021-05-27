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Haberler Galeri Talep patladı, 50.000 TL indirim geldi! Hayaldi gerçek oldu! Fiat, Hyundai, Dacia, Kia, Toyota...

Talep patladı, 50.000 TL indirim geldi! Hayaldi gerçek oldu! Fiat, Hyundai, Dacia, Kia, Toyota...

Araba almak isteyenler fiyatların seyrini yakından takip ediyor. Nisan ayında düzenlenen kampanyalar sonrasında araba satışlarında artış yaşandı. Mayıs ayının son günlerini yaşadığımız dönemde markalardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yaz tatiline kendi arabası ile gitmek isteyenler fiyat araştırmalarını artırdı. Büyük otomobil markalarının resmi internet sitelerde kampanyalı fiyatlar yer alıyor. İşte, Fiat, Hyundai, Dacia, Kia, Toyota kampanyalı fiyatlar...

Giriş Tarihi: 27.05.2021 19:52 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 19:52
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Talep patladı, 50.000 TL indirim geldi! Hayaldi gerçek oldu! Fiat, Hyundai, Dacia, Kia, Toyota...

Koronavirüs salgınının araba piyasasına etkileri sürüyor. İkinci el araba fiyatlarının iki katı artış göstermesi sonrasında sıfır araç talebi yeniden canlandı. Markalar çeşitli aralıklarla kampanyalarını açıklamayı sürdürüyor. Nisan ayında uygulanan kampanyalar sonrasında araba satışı harekete geçmişti. Fakat mayıs ayının sona ermesiyle birlikte bu kampanyalar da sona erebilir. Hal böyle olunca yaz tatili öncesinde araba almak isteyenler ellerini çabuk tutmak zorunda kalacak. İşte, Fiat, Hyundai, Dacia, Kia, Toyota Mayıs ayı kampanyalı fiyatlar...

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Talep patladı, 50.000 TL indirim geldi! Hayaldi gerçek oldu! Fiat, Hyundai, Dacia, Kia, Toyota...

EN UYGUN SIFIR OTOMOBİL KAMPANYALARI

Fiat Professional, Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için "Uzatılmış Garantili Kredi" avantajını sürdürüyor.Faizlerin sıfırlandığı kampanyada, Tofaş'ta üretilen Fiat Doblo, Fiat Fiorino ve Fiat Pratico'larda 50 Bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanılabiliyor. Fiat Fiorino ise ay sonuna dek 119 bin 900 TL'lik fiyatla satışa sunuluyor.

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Talep patladı, 50.000 TL indirim geldi! Hayaldi gerçek oldu! Fiat, Hyundai, Dacia, Kia, Toyota...

Hyundai Yeni Kona modeli için 51 bin 400 liraya varan indirim yaparken aynı zamanda taksitle araba almak isteyen kişilere yönelik olarak 0.99 vade farkı ile araç kredisi kullanma imkanı sunuyor.

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Talep patladı, 50.000 TL indirim geldi! Hayaldi gerçek oldu! Fiat, Hyundai, Dacia, Kia, Toyota...

Jeep, Mayıs ayında Renegade ile Compass için faizleri sıfırlıyor. Ay sonuna dek sürecek kampanyada; Renegade, 100 Bin TL'ye kadar, 12 ay yüzde sıfır faizli kredi avantajı ile satışa sunuluyor.

Jeep Compass'a ise 150 Bin TL'ye yine 12 ay yüzde sıfır faizli kredi ile sahip olunabiliyor. Renegade'in yeni 1.3 litrelik 150 HP'lik benzinli otomatik seçeneği bu ay 330 bin TL'den başlıyor.

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Talep patladı, 50.000 TL indirim geldi! Hayaldi gerçek oldu! Fiat, Hyundai, Dacia, Kia, Toyota...

Kia, mayıs ayına özel Sportage ve XCeed modellerinde 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajı sağlarken; Picanto, Rio, Stonic, Ceed modellerini 50 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı ile satışa sunuyor.