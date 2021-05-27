Talep patladı, 50.000 TL indirim geldi! Hayaldi gerçek oldu! Fiat, Hyundai, Dacia, Kia, Toyota...
Araba almak isteyenler fiyatların seyrini yakından takip ediyor. Nisan ayında düzenlenen kampanyalar sonrasında araba satışlarında artış yaşandı. Mayıs ayının son günlerini yaşadığımız dönemde markalardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yaz tatiline kendi arabası ile gitmek isteyenler fiyat araştırmalarını artırdı. Büyük otomobil markalarının resmi internet sitelerde kampanyalı fiyatlar yer alıyor. İşte, Fiat, Hyundai, Dacia, Kia, Toyota kampanyalı fiyatlar...
Giriş Tarihi: 27.05.2021 19:52Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 19:52