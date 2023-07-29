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Haberler Galeri Yastıkaltı TL bulundurana gün doğdu! 32 günlük vadeli TL mevduat hesabı açana 7.287,67 lira kallavi birikim!

Yastıkaltı TL bulundurana gün doğdu! 32 günlük vadeli TL mevduat hesabı açana 7.287,67 lira kallavi birikim!

Bugün birikim yapmak ve parayı güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyenlerin tercihi, mevduat hesapları oluyor. Bankaların sunduğu avantajlar ve faiz oranları, yatırım yapmayı düşünen kişiler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 32 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi, potansiyel kazançları önceden tahmin etmek isteyenlere yardımcı oluyor. İşte yastık altında parası olana gün doğduracak birikim.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2023 08:25 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 08:30
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Yastıkaltı TL bulundurana gün doğdu! 32 günlük vadeli TL mevduat hesabı açana 7.287,67 lira kallavi birikim!

Güvenli bir şekilde birikim yapmak isteyenlerin tercihi mevduat hesapları oluyor. Bankaların sunulan avantajlar ve faiz oranları, yatırım yapacak olanların ilgisini çekiyor. 32 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi, potansiyel kazançları önceden tahmin etmekte yardımcı oluyor. Yatırım süresi boyunca elde edilecek faiz tutarı, birikim yapmak isteyenlerin karar verme sürecinde önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yastıkaltı TL bulundurana gün doğdu! 32 günlük vadeli TL mevduat hesabı açana 7.287,67 lira kallavi birikim!

ING
e-Turuncu Hesap

Faiz Oranı:%35

Net Kazanç: 7.287,67 TL

Vade Sonu Tutar: 257.287,67 TL

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Yastıkaltı TL bulundurana gün doğdu! 32 günlük vadeli TL mevduat hesabı açana 7.287,67 lira kallavi birikim!

Odea
Yeni Vadeli Mevduat Hesap

Faiz Oranı %36

Net Kazanç 7.495,89 TL

Vade Sonu Tutar 257.495,89 TL

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Yastıkaltı TL bulundurana gün doğdu! 32 günlük vadeli TL mevduat hesabı açana 7.287,67 lira kallavi birikim!

Alternatif Bank
VOV Hesap

Faiz Oranı %35

Net Kazanç 7.287,67 TL

Vade Sonu Tutar 257.287,67 TL

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Yastıkaltı TL bulundurana gün doğdu! 32 günlük vadeli TL mevduat hesabı açana 7.287,67 lira kallavi birikim!

Fibabanka
Kiraz Hesap

Faiz Oranı %31

Net Kazanç 6.454,79 TL

Vade Sonu Tutar 256.454,79 TL