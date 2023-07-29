29 Temmuz 2023, Cumartesi
81 ilde ilkokul mezunu 4.340 temizlik işçisi alınacak! İŞKUR temizlik personeli alımı başvuru ekranı 2023 | Başvuru şartları neler?
Türkiye genelinde 81 ilde ilkokul mezunu 4.340 temizlik işçisi alımı için İŞKUR üzerinden başvurular başladı. İŞKUR, güvenilir kariyer kapısı olarak iş arayanlar için 138.639 açık iş ilanı sunuyor. Temizlik personeli pozisyonu, yoğun ilgi gören ilanlar arasında öne çıkıyor. Başvuru yapacak adayların ilkokul mezunu olması gerekiyor ve ilanlara İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilirler. İşte başvuru şartları ve detayları....
Giriş Tarihi: 29.07.2023 08:25 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 08:29
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