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Haberler Galeri 81 ilde ilkokul mezunu 4.340 temizlik işçisi alınacak! İŞKUR temizlik personeli alımı başvuru ekranı 2023 | Başvuru şartları neler?

81 ilde ilkokul mezunu 4.340 temizlik işçisi alınacak! İŞKUR temizlik personeli alımı başvuru ekranı 2023 | Başvuru şartları neler?

Türkiye genelinde 81 ilde ilkokul mezunu 4.340 temizlik işçisi alımı için İŞKUR üzerinden başvurular başladı. İŞKUR, güvenilir kariyer kapısı olarak iş arayanlar için 138.639 açık iş ilanı sunuyor. Temizlik personeli pozisyonu, yoğun ilgi gören ilanlar arasında öne çıkıyor. Başvuru yapacak adayların ilkokul mezunu olması gerekiyor ve ilanlara İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilirler. İşte başvuru şartları ve detayları....

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2023 08:25 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 08:29
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81 ilde ilkokul mezunu 4.340 temizlik işçisi alınacak! İŞKUR temizlik personeli alımı başvuru ekranı 2023 | Başvuru şartları neler?

İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek temizlik personeli alımına yönelik başvuru detayları, iş arayanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Binlerce işveren ile iş arayanı bir araya getiren İŞKUR, 81 ilde 4.340 temizlik personeli alımı yapacak. Başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Peki İŞKUR temizlik personeli başvuru şartları neler, nasıl başvurulur?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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81 ilde ilkokul mezunu 4.340 temizlik işçisi alınacak! İŞKUR temizlik personeli alımı başvuru ekranı 2023 | Başvuru şartları neler?

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa "Temizlik Görevlisi" yazın ve ara bseçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız halinde "Başvur" butonuna tıklayın ve başvurunuzu gerçekleştirin.

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81 ilde ilkokul mezunu 4.340 temizlik işçisi alınacak! İŞKUR temizlik personeli alımı başvuru ekranı 2023 | Başvuru şartları neler?

İlk defa İŞKUR üzerinden başvuruda bulunanların ise İŞKUR kaydı oluşturmaları gerekiyor. İŞKUR kayıt bölümüne girerek özlük bilgilerinizi doldurun ve akabinde kaydederek giriş yapın.

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81 ilde ilkokul mezunu 4.340 temizlik işçisi alınacak! İŞKUR temizlik personeli alımı başvuru ekranı 2023 | Başvuru şartları neler?

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!.

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81 ilde ilkokul mezunu 4.340 temizlik işçisi alınacak! İŞKUR temizlik personeli alımı başvuru ekranı 2023 | Başvuru şartları neler?

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