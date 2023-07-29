İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek temizlik personeli alımına yönelik başvuru detayları, iş arayanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Binlerce işveren ile iş arayanı bir araya getiren İŞKUR, 81 ilde 4.340 temizlik personeli alımı yapacak. Başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Peki İŞKUR temizlik personeli başvuru şartları neler, nasıl başvurulur?