29 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EPT’lilere erken emeklilik kilidi açılıyor! 9 Eylül 1999-2008 arası yeni prim gün yıl yaş şartı sil baştan! Sigorta başlangıcını 5 yıl geriye atacak!

EPT’lilere erken emeklilik kilidi açılıyor! 9 Eylül 1999-2008 arası yeni prim gün yıl yaş şartı sil baştan! Sigorta başlangıcını 5 yıl geriye atacak!

EYT konusundaki süreç, yaş şartının kaldırılmasıyla birlikte, Bağ-Kur sigortalıları için de önemli değişiklikleri beraberinde getirecek. Küçük esnaf ve çiftçi gibi yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur sigortalısına yönelik olarak primlerle ilgili müjdeli haberler verilecek ve aynı zamanda Bağ-Kur'lular ile SSK'lılar arasındaki prim farkı da giderilecek. 5 yıl erken emeklilikle ilgili bu detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 09:46
  • 1
  • 14
EPT’lilere erken emeklilik kilidi açılıyor! 9 Eylül 1999-2008 arası yeni prim gün yıl yaş şartı sil baştan! Sigorta başlangıcını 5 yıl geriye atacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuranlar, cinsiyet farkı gözetmeksizin erken emeklilik imkanından yararlanabilecekler. Yeni düzenleme ile erken emeklilik için gerekli şartları sağlayan çalışanlar, normal emeklilik yaşından 5 yıl önce emekli olabilecekler. Bu uygulama sayesinde, çalışanlar çalışma hayatlarını daha erken noktalama isteğini gerçekleştirebilecekler. Erken emeklilik için prim günü ve sigortalılık süresi gibi kriterlerin yanı sıra yaş şartı da aranıyor. Erken emeklilikle ilgili merak edilenler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
EPT’lilere erken emeklilik kilidi açılıyor! 9 Eylül 1999-2008 arası yeni prim gün yıl yaş şartı sil baştan! Sigorta başlangıcını 5 yıl geriye atacak!

9000 yerine 7200 prim günüyle emekli olunabilecek.

  • 3
  • 14
EPT’lilere erken emeklilik kilidi açılıyor! 9 Eylül 1999-2008 arası yeni prim gün yıl yaş şartı sil baştan! Sigorta başlangıcını 5 yıl geriye atacak!

Yapılacak düzenlemeden öncelikle küçük esnaf ve çiftçiler yararlanacak. Çalışmalar sırasında öncelikle küçük esnaf tespiti yapılacak.

  • 4
  • 14
EPT’lilere erken emeklilik kilidi açılıyor! 9 Eylül 1999-2008 arası yeni prim gün yıl yaş şartı sil baştan! Sigorta başlangıcını 5 yıl geriye atacak!

Bu kapsamda iş yerinde çalışan işçi sayısı ile basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi çeşitli alternatifler üzerinde değerlendirmeler sürerken, çalışmalar sonucunda çizilecek çerçeveyle prim indiriminden kimlerin yararlanacağı belli olacak. Ayrıca yapılacak düzenlemenin tüm süreleri kapsayıp kapsamayacağı belirlenecek.

  • 5
  • 14
EPT’lilere erken emeklilik kilidi açılıyor! 9 Eylül 1999-2008 arası yeni prim gün yıl yaş şartı sil baştan! Sigorta başlangıcını 5 yıl geriye atacak!

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlığı yapılan çalışma, yaz sonuna kadar tamamlanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.