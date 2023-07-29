EPT’lilere erken emeklilik kilidi açılıyor! 9 Eylül 1999-2008 arası yeni prim gün yıl yaş şartı sil baştan! Sigorta başlangıcını 5 yıl geriye atacak!

EYT konusundaki süreç, yaş şartının kaldırılmasıyla birlikte, Bağ-Kur sigortalıları için de önemli değişiklikleri beraberinde getirecek. Küçük esnaf ve çiftçi gibi yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur sigortalısına yönelik olarak primlerle ilgili müjdeli haberler verilecek ve aynı zamanda Bağ-Kur'lular ile SSK'lılar arasındaki prim farkı da giderilecek. 5 yıl erken emeklilikle ilgili bu detaylar haberimizde...