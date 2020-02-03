Yaşlıya, engelliye, muhtaça devlet desteği! Yaşlı, muhtaç, engelli aylıkları ne kadar oldu?

Sosyal devlet anlayışının en önemli örnekleri arasında yer alan Türkiye'de onlarca farklı ödenek ile vatandaşlara destek sunuluyor. Bu kapsamda yaşlı bakım ücreti, engelli maaşı, 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı, muhtaç aylığı, barınma desteği, gıda yardımı, eğitim desteği, sağlık yardımları gibi birçok farklı ödeme başlığı bulunuyor. Milyonlarca kişinin yararlandığı bu ödeneklere yeni yılda zam geldi. Yapılan zamlar sonrası ödeneklerden yararlananlar yeni ücretleri araştırıyor. Özellikle 65 yaş aylığı ve engelli maaşı merak ediliyor. Sizler için zam gelen tüm ödenekleri derledik. Peki, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve muhtaç aylığı ne kadar? İşte tüm sosyal yardımlar...

Giriş Tarihi: 03.02.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 14:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





