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Bekçilerin net maaşı açıklandı! En az lise mezunu bekçi ne kadar kazanıyor? En düşük memur maaşı ne kadar?

Bekçilik mesleği 2016 yılında yeniden hayata geçirildi. Aradan geçen 4 yılda bekçilerin sayısı giderek artarken, çarşı ve mahalleler daha güvenli hale geldi. Bekçilik mesleğinin yürürlüğe girmesinin ardından hırsızlık ve gasp gibi suçlarda gözle görülür düşüş yaşandı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bekçiler görevlerini başarı ile sürdürdükleri taktirde polis olabiliyor. Bekçilerin maaşlarının yüksek olması mesleğe olan ilgiyi de artırıyor. Bekçi alımları lise mezunu düzeyinde gerçekleşirken, önlisans ve lisans alımlarında maaşlar daha da yükseliyor. Kamuoyunda bekçi maaşları ile ilgili yaratılan algı sonrası EGM maaşlar ile ilgili açıklamada bulundu. Bekçilerin diğer memurların üzerinde maaş almalarının nedenleri ve net ücretleri açıklandı. Peki, en az lise mezunu bekçi ne kadar kazanıyor? En düşük memur maaşı ne kadar?

Giriş Tarihi: 03.02.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 16:35
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Bekçilerin net maaşı açıklandı! En az lise mezunu bekçi ne kadar kazanıyor? En düşük memur maaşı ne kadar?

Bekçi maaşları ile ilgili EGM'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada, kamu görevlilerinin sahip oldukları görev ve yetkileri, sorumlukları ve yükümlülükleri, çalışma koşulları ve özlük haklarının her meslek grubu için ilgili kanunlarda ayrı ayrı düzenlendiği belirtilerek, "Dolayısıyla diğer hususlara bakılmaksızın sadece eğitim durumları ve aldıkları maaş üzerinden kıyaslama yapmanın doğru sonuçlar vermeyeceği aşikardır. Bu yaklaşımla hareket edilirse aynı eğitim seviyesindeki tüm kamu görevlilerine aynı maaşın verilmesi sonucuna ulaşılması gerekmektedir. Oysaki aynı fakülteden mezun olan iki kişinin kamuda farklı pozisyonlarda istihdamı durumunda da özlük hakları bakımından farklılıklar bulunmaktadır" denildi. Peki, en az lise mezunu bekçi ne kadar kazanıyor? En düşük memur maaşı ne kadar?

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Bekçilerin net maaşı açıklandı! En az lise mezunu bekçi ne kadar kazanıyor? En düşük memur maaşı ne kadar?

1) KİMLER BEKÇİ OLABİLİYOR?

Bekçi olmak isteyenlerde, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise ya da dengi okul mezunu olmak, erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak, başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak, memuriyete engel bir hali bulunmamak, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak" koşulları aranıyor.

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Bekçilerin net maaşı açıklandı! En az lise mezunu bekçi ne kadar kazanıyor? En düşük memur maaşı ne kadar?

2) NASIL SEÇİLİYORLAR?

Bekçilik için başvuranlar yazılı, fiziki yeterlilik ve sözlüden oluşan 3 aşamalı sınavdan geçiriliyor. Adaylar, ön sağlık kontrolünden de geçiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye genelinde yapılan yazılı sınavda 100 üzerinden en az 50 puan alanlar başarılı sayılıyor. Yazılı sınavda başarılı olanlar, fiziki yeterlilik sınavına giriyor. Bu sınavda 60 puanın altında alan adaylar başarısız sayılıyor. Sözlü sınavda ise adayların konu hakkında bilgi düzeyleri, kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, ifade yeteneği, beden dilini kullanma becerisi ölçülüyor. Bu sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılıyor. Adayların başarı sıralamaları ise yazılı sınav puanının yüzde 25'i, fiziki yeterlilik puanının yüzde 25'i ve sözlü sınav puanının yüzde 50'sinden oluşuyor. Son alımda 80 bin aday sporda elenirken, 50 bin mülakatta 8 bin 242 kişi göreve seçildi.

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Bekçilerin net maaşı açıklandı! En az lise mezunu bekçi ne kadar kazanıyor? En düşük memur maaşı ne kadar?

3) NASIL BİR EĞİTİM ALIYORLAR?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademi Başkanlığı'nca 3 ay süreyle verilen eğitimde başarılı olanlar görev yapacakları illere gönderiliyorlar. Bekçilere, "Demokrasi ve insan hakları, devletin idari yapısı, sosyal psikoloji ve toplumsal olaylar, kitle yönetimi, çarşı ve mahalle bekçileri için halkla ilişkiler ve iletişim, trafik güvenliği ve ilk yardım bilgisi, mesleki yazışma, çarşı ve mahalle bekçiliği için mevzuat, silah ve atış bilgisi, çarşı ve mahalle bekçileri için müdahale yöntem ve teknikleri, uygulamalı çarşı ve mahalle bekçiliği ile yanaşık düzen" dersleri veriliyor. Gönderildikleri illerde de göreve başlamadan önce 2 ay süreyle uygulamalı eğitim alıyorlar. Göreve başladıktan sonra da hizmet içi eğitim veriliyor.

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Bekçilerin net maaşı açıklandı! En az lise mezunu bekçi ne kadar kazanıyor? En düşük memur maaşı ne kadar?

4) HALEN KAÇ BEKÇİ GÖREV YAPIYOR?

1995'ten 2016'ya kadar çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılmadı. 1995 öncesinde sayıları 19 bine kadar ulaşan bekçilerin sayısı 2015 yılında 3 bin 520'ye kadar düştü. Halen 1995 yılı öncesinde göreve başlamış 1658 bekçi işbaşında. 2016 yılından sonra yapılan alımlarla bugün itibariyle 70'i kadın 21 bin 318 bekçi görev yapıyor.