Bekçilerin net maaşı açıklandı! En az lise mezunu bekçi ne kadar kazanıyor? En düşük memur maaşı ne kadar?

Bekçilik mesleği 2016 yılında yeniden hayata geçirildi. Aradan geçen 4 yılda bekçilerin sayısı giderek artarken, çarşı ve mahalleler daha güvenli hale geldi. Bekçilik mesleğinin yürürlüğe girmesinin ardından hırsızlık ve gasp gibi suçlarda gözle görülür düşüş yaşandı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bekçiler görevlerini başarı ile sürdürdükleri taktirde polis olabiliyor. Bekçilerin maaşlarının yüksek olması mesleğe olan ilgiyi de artırıyor. Bekçi alımları lise mezunu düzeyinde gerçekleşirken, önlisans ve lisans alımlarında maaşlar daha da yükseliyor. Kamuoyunda bekçi maaşları ile ilgili yaratılan algı sonrası EGM maaşlar ile ilgili açıklamada bulundu. Bekçilerin diğer memurların üzerinde maaş almalarının nedenleri ve net ücretleri açıklandı. Peki, en az lise mezunu bekçi ne kadar kazanıyor? En düşük memur maaşı ne kadar?

Giriş Tarihi: 03.02.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 16:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





