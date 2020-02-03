Emekliye 2000 TL ek ödeme! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

Emekliler promosyon ödemelerine odaklanmış durumda. Birçok bankadan yüksek promosyon ile maaş taşıma teklifi alan emekliler yıl içinde alacakları ek ödemeleri de araştırıyor. Emeklilerin en önemli ek ödemesi hiç kuşkusuz ki 2018 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yürürlüğe giren bayram ikramiyesi. Emekliler şu ana kadar 4 kez bayram ikramiyesi alarak 4 bin TL'yi cebine koydu. Bu yıl 2 ödeme daha yapılacak. 13 milyon emekli için devletin kasasından 20 milyarı aşkın para çıkacak. Ancak emekli bayram ikramiyesinden taviz verilmeyecek. Emekliler en azından enflasyon oranı kadar zam beklentisi içerisinde. Emeklilerin talebini dile getiren Türkiye Emekliler Derneği'ne henüz olumlu ya da olumsuz bir dönüş olmadı. Emekliler zam gelmemesi halinde bu yıl 2 bin TL alacak. Zam gelmesi durumunda ise 2500 TL'yi bulan bir kazanç elde edilebilir. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.02.2020 13:27 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 13:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





