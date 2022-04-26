Yaşlılık ve engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 engelli ve 65 yaş üstü maaşı ne zaman ödenecek?

"Ayrıca engelli, yaşlı, dul, yetim şehit yakını gibi kesimlere yönelik özel desteklerimiz var. Ramazan 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın maaşlarını Cuma günü ödeyeceğiz. 15 milyar liralık sosyal yardımla ilgili çalışmaların da sonuna gelmiş durumdayız. Yakında harekete geçeceğiz. Asıl olan her insanımıza huzurlu bir aile ortamı, can ve mal güvenliğinden emin olacağı güvenli iklim, sağlık hizmetlerine kesintisiz ve ücretsiz imkanı, çalışacağı bir iş ve ulaşımdan enerjiye kadar her alanda günümüz ihtiyaçlarına uygun temel altyapıyı sağlamaktır. Basit hesapların ürünü, bu kutlu yürüyüşü akamete uğratamayacak."