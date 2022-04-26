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Yaşlılık ve engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 engelli ve 65 yaş üstü maaşı ne zaman ödenecek?

Yaşlı ve engelli aylığı alan milyonlarca kişiyi ilgilendiren açıklama geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte yaşlı ve engelli maaşlarının ödeneceği tarihi duyurdu. Bu gelişmelerin ardından gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, yaşlılık ve engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 engelli ve 65 yaş üstü maaşı ne zaman ödenecek? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2022 12:40 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 12:40
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Yaşlılık ve engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 engelli ve 65 yaş üstü maaşı ne zaman ödenecek?

Yaşlılık ve engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? Devlet ihtiyaç sahibi vatandaşlara birçok farklı durum için ödeme yapıyor. 65 yaşını doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve yapılacak incelemede muhtaç olduğu belirlenen Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe yaşlılık aylığı ödeniyor. Peki, yaşlılık ve engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 engelli ve 65 yaş üstü maaşı ne zaman ödenecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yaşlılık ve engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 engelli ve 65 yaş üstü maaşı ne zaman ödenecek?

YAŞLILIK VE ENGELLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE VERİLECEK Mİ?

Yaşlılık ve engelli maaşları 29 Nisan Cuma günü hesaplara yatacak.

Başkan Erdoğan yaşlı ve engellileri ilgilendiren açıklamada şunları söyledi:

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Yaşlılık ve engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 engelli ve 65 yaş üstü maaşı ne zaman ödenecek?

"Ayrıca engelli, yaşlı, dul, yetim şehit yakını gibi kesimlere yönelik özel desteklerimiz var. Ramazan 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın maaşlarını Cuma günü ödeyeceğiz. 15 milyar liralık sosyal yardımla ilgili çalışmaların da sonuna gelmiş durumdayız. Yakında harekete geçeceğiz. Asıl olan her insanımıza huzurlu bir aile ortamı, can ve mal güvenliğinden emin olacağı güvenli iklim, sağlık hizmetlerine kesintisiz ve ücretsiz imkanı, çalışacağı bir iş ve ulaşımdan enerjiye kadar her alanda günümüz ihtiyaçlarına uygun temel altyapıyı sağlamaktır. Basit hesapların ürünü, bu kutlu yürüyüşü akamete uğratamayacak."

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Yaşlılık ve engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 engelli ve 65 yaş üstü maaşı ne zaman ödenecek?

2022 YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR?

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara 1.084 lira 55 kuruş maaş ödeniyor. Bu destekten yararlanmak için kişi başı gelir sınırı da bin 417 lira 80 kuruş. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Bu gelir kişi başı 1417 liranın altında ise maaş bağlanıyor.

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Yaşlılık ve engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 engelli ve 65 yaş üstü maaşı ne zaman ödenecek?

2022 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?

Yüzde 40-69 engeli olanlara aylık 865,76 lira, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 1.298,63 lira aylık ödeniyor. Bu aylık için hanede kişi başına düşen gelir sınırı ise 1.417 lira.