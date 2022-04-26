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Yaşlılık ve engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 engelli ve 65 yaş üstü maaşı ne zaman ödenecek?
Yaşlı ve engelli aylığı alan milyonlarca kişiyi ilgilendiren açıklama geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte yaşlı ve engelli maaşlarının ödeneceği tarihi duyurdu. Bu gelişmelerin ardından gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, yaşlılık ve engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 engelli ve 65 yaş üstü maaşı ne zaman ödenecek? İşte son gelişmeler...