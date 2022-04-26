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Emeklilere sürpriz açıklama: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı son durum!

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği temmuz zammı için geri sayım başladı. 6 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşlarına zam gelecek. Temmuz zammının yanı sıra emeklileri yakından ilgilendiren açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Haber'e çok önemli açıklamalarda bulundu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı son durum nedir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2022 14:33
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Emeklilere sürpriz açıklama: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı son durum!

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılın ikinci yarısında enflasyon zammı uygulanacak. Temmuz zammı heyecanla beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den sürpriz bir açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler emekli maaş zammına çevrildi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı son durum nedir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilere sürpriz açıklama: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı son durum!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli maaşının temmuz ayında yeniden artacağını, yeni rakamın 1 Mayıs'ta açıklanacağını duyurdu. En düşük emekli maaşı ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

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Emeklilere sürpriz açıklama: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı son durum!

Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları şöyle:

"Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak. Bin 100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak."

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Emeklilere sürpriz açıklama: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı son durum!

MEMUR VE EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMI

Emekli ve memurların merakla beklediği Temmuz zammıyla ilgili ilk ipucu üç aylık enflasyondan gelmişti. İkinci ipucunu Merkez Bankası verdi. Emekliler ve memurlar için 6 aylık artış oranı belirlendi Milyonlarca vatandaşın beklediği Temmuz artışlarıyla ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor. Mart ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte üç aylık oran belli olmuştu.

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Emeklilere sürpriz açıklama: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı son durum!

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre üç aylık artış SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 22.81, memur ve memur emeklileri için ise 22.31 olarak hesaplanmıştı. Şimdi Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre de 6 aylık enflasyon hesabını yaptık. Anketten çıkan sonuçlara göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 34,62 olacak. Buna göre de emeklilerin ve memurların artışları hesaplandığında sonuçlar şöyle oluyor: