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Emeklilere sürpriz açıklama: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı son durum!
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği temmuz zammı için geri sayım başladı. 6 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşlarına zam gelecek. Temmuz zammının yanı sıra emeklileri yakından ilgilendiren açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Haber'e çok önemli açıklamalarda bulundu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı son durum nedir? İşte cevaplar...