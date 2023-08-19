Yaşlılara ayda 7 bin 445 TL! Kim nasıl alabiliyor? Hangi şartlar gerekiyor? Başvuru nereye yapılıyor?

Sosyal desteklerle vatandaşının her an yanında olan Türkiye'de yaşlılar için de pek çok destek bulunuyor. Buna göre gerekli şartları sağlayanlara aylık 2 bin 348 lira 65 yaş aylığı, 5 bin 97 lira evde bakım desteği veriliyor. Yaşlılara ücretsiz ulaşım ve sağlık hizmetleri gibi imkanlar da var. İşte detaylar...