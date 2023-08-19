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Yaşlılara ayda 7 bin 445 TL! Kim nasıl alabiliyor? Hangi şartlar gerekiyor? Başvuru nereye yapılıyor?

Sosyal desteklerle vatandaşının her an yanında olan Türkiye'de yaşlılar için de pek çok destek bulunuyor. Buna göre gerekli şartları sağlayanlara aylık 2 bin 348 lira 65 yaş aylığı, 5 bin 97 lira evde bakım desteği veriliyor. Yaşlılara ücretsiz ulaşım ve sağlık hizmetleri gibi imkanlar da var. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.08.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023 06:58
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Yaşlılara ayda 7 bin 445 TL! Kim nasıl alabiliyor? Hangi şartlar gerekiyor? Başvuru nereye yapılıyor?

Yaşlılara yönelik ülkemizde hem maaş gibi nakdi destekler hem de ücretsiz hizmetler bulunuyor. Bu destekler arasında 65 yaş aylığı ve evde bakım parası dikkat çekiyor. Şartları sağlayanlar, iki aylıktan da yararlanabiliyor. İşte yaşlılar için öne çıkan destekler:

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Yaşlılara ayda 7 bin 445 TL! Kim nasıl alabiliyor? Hangi şartlar gerekiyor? Başvuru nereye yapılıyor?

65 YAŞ AYLIĞI: Halen 65 yaş üstü muhtaç vatandaşların aylık ödeme alma imkanı bulunuyor. Memur maaş katsayısındaki artışla yılda 2 kez zamlanan bu ödemenin tutarı 2 bin 348 lira 30 kuruşa yükseldi.

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Yaşlılara ayda 7 bin 445 TL! Kim nasıl alabiliyor? Hangi şartlar gerekiyor? Başvuru nereye yapılıyor?

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre bu aylık; 65 yaşını dolduran, nafaka bağlanmamış olan veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dahil olmak üzere sürekli bakımı yapılmayan veya yaptırılmayan, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık almayan, yurt içi-yurt dışı ayrımı yapılmaksızın sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, isteğe bağlı prim ödemeyen, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan kişilere bağlanıyor.

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Yaşlılara ayda 7 bin 445 TL! Kim nasıl alabiliyor? Hangi şartlar gerekiyor? Başvuru nereye yapılıyor?

Ayrıca bir gelir sınırı da bulunuyor. Burada 65 yaş üstü kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir asgari ücretin net tutarının 1/3'ünden az çıkarsa aylık bağlanıyor. Bu gelir sınırı da asgari ücretteki artışla yükseldi. Kişi başına 3 bin 800 lira 78 kuruş oldu. Bu destekten yararlanmak için e-Devlet'ten, adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvuru yapılabiliyor. Yapılan başvurular 1 ay içinde sonuçlandırılıyor.

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Yaşlılara ayda 7 bin 445 TL! Kim nasıl alabiliyor? Hangi şartlar gerekiyor? Başvuru nereye yapılıyor?

EVDE BAKIM DESTEĞİ: Devlet, bakıma muhtaç olduğu tespit edilen yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için evde bakım desteği de sağlıyor. Memur maaş katsayısındaki yüzde 17.57 artışla 5 bin 97 lira 91 kuruşa çıkan bu destek; yüzde 50 engelli raporu bulunan, kendi ihtiyacını karşılayamayacak kadar hasta, yaşlı kişilerin bakımı için ödeniyor.