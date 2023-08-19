19 Ağustos 2023, Cumartesi
Doğal gaz dağıtımına ilişkin karar Resmi Gazete'de! Başkan Erdoğan imzaladı
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla doğal gaz dağıtımı hizmetinin aksamaması ve tüketicilerin korunması ile ilgili EPDK'nın Tedbirler Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken; "Doğal gazda büyük hedeflerimiz var. 2026 sonuna kadar inşallah 1000 yerleşim noktasına (ilçe-belde) doğal gaz konforunu ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 19.08.2023 06:07
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