25 Eylül 2021, Cumartesi
Yaşlılara 2.625 TL ödeme! O destekler tek tek sıralandı! Almak için derhal başvuru yapın!
Yaşlı vatandaşlarımıza her yıl binlerce lira destek veriliyor. Sosyal devlet kapsamında verilen desteklerle yaşlılar rahat bir nefes alıyor. Uzun yıllar boyunca vergi ödeyen vatandaşlarımız yaşlandığında unutulmuyor ve devlet desteği sağlanıyor. Şartları sağlayanlara 65 yaş aylığı, evde bakım parası, sağlık hizmeti, ücretsiz ulaşım gibi destekler veriliyor. İşte; yaşlıların alabileceği binlerce lira değerinde ödemeler!
Giriş Tarihi: 25.09.2021 15:17 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 15:17
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