Yaşlılara 2.625 TL ödeme! O destekler tek tek sıralandı! Almak için derhal başvuru yapın!

Ülkemizde yaşlı vatandaşlara birçok destek sunuluyor. Aynı anda verilen desteklerle yaşlılar sağlık, ulaşım gibi alanlarda rahatlarken, ekonomik destek de alabiliyor. Verilen ekonomik destekler toplam 2.625 TL'ye çıkabiliyor. Bunlardan en önemlisi ise bilindiği üzere 65 yaş aylığı ve evde bakım parası oluyor. Bu destekleri alabilmek için bazı şartları sağlamanız gerektiğini belirtelim. İşte; yaşlılara binlerce lira ödemenin detayları!