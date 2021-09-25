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Yaşlılara 2.625 TL ödeme! O destekler tek tek sıralandı! Almak için derhal başvuru yapın!

Yaşlı vatandaşlarımıza her yıl binlerce lira destek veriliyor. Sosyal devlet kapsamında verilen desteklerle yaşlılar rahat bir nefes alıyor. Uzun yıllar boyunca vergi ödeyen vatandaşlarımız yaşlandığında unutulmuyor ve devlet desteği sağlanıyor. Şartları sağlayanlara 65 yaş aylığı, evde bakım parası, sağlık hizmeti, ücretsiz ulaşım gibi destekler veriliyor. İşte; yaşlıların alabileceği binlerce lira değerinde ödemeler!

Giriş Tarihi: 25.09.2021 15:17 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 15:17
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Yaşlılara 2.625 TL ödeme! O destekler tek tek sıralandı! Almak için derhal başvuru yapın!

Ülkemizde yaşlı vatandaşlara birçok destek sunuluyor. Aynı anda verilen desteklerle yaşlılar sağlık, ulaşım gibi alanlarda rahatlarken, ekonomik destek de alabiliyor. Verilen ekonomik destekler toplam 2.625 TL'ye çıkabiliyor. Bunlardan en önemlisi ise bilindiği üzere 65 yaş aylığı ve evde bakım parası oluyor. Bu destekleri alabilmek için bazı şartları sağlamanız gerektiğini belirtelim. İşte; yaşlılara binlerce lira ödemenin detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yaşlılara 2.625 TL ödeme! O destekler tek tek sıralandı! Almak için derhal başvuru yapın!

Yaşlılar için ülkemizde pek çok destek sunuluyor. Şartları sağlayanlar, hem 65 yaş aylığı hem evde bakım parası ile ayda 2 bin 625 lira alabiliyor.

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Yaşlılara 2.625 TL ödeme! O destekler tek tek sıralandı! Almak için derhal başvuru yapın!

65 YAŞ AYLIĞI:

Halen 65 yaş üstü muhtaç vatandaşlara 828,21 lira ödeme yapılıyor.

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Yaşlılara 2.625 TL ödeme! O destekler tek tek sıralandı! Almak için derhal başvuru yapın!

Bu ödemede kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. İkisinin toplam gelirleri bin 705 liranın altındaysa maaş bağlanıyor.

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Yaşlılara 2.625 TL ödeme! O destekler tek tek sıralandı! Almak için derhal başvuru yapın!

EVDE BAKIM DESTEĞİ:

Aylık ödeme bin 797 lira olarak belirlenmiştir.