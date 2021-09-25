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Haberler Galeri 14-20-26 gün yıllık izinlerin parası hesaba yatıyor! İzin yapmadığınız günler boşa gitmiyor! Tüm işçileri ilgilendiriyor…

14-20-26 gün yıllık izinlerin parası hesaba yatıyor! İzin yapmadığınız günler boşa gitmiyor! Tüm işçileri ilgilendiriyor…

Çalışmadığınız günlerin parası hesaba yatıyor! Milyonlarca çalışan her yıl statüsüne göre yıllık izin almaya hak kazanıyor. Yıllık izinlerin süresi çalışandan çalışana değişiklik gösteriyor. Ancak genel olarak 14 gün yıllık izin veriliyor. Yoğun çalışma temposundan dolayı bu günlerde izin yapamayan ve yıllık iznini kullanamayan vatandaşlara ise müjdeli bir haber var. Bu izin günlerinizi paraya çevirebilirsiniz. Çalışan hak ettiği yıllık izinleri kullanmamışsa bunları ilerleyen dönemde de kullanabilirsiniz. İşte; yıllık izinler hakkında merak edilen bilgiler!

Giriş Tarihi: 25.09.2021 12:29 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 12:29
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14-20-26 gün yıllık izinlerin parası hesaba yatıyor! İzin yapmadığınız günler boşa gitmiyor! Tüm işçileri ilgilendiriyor…

Milyonlarca kişi her yıl iş sözleşmesinde yazan maddelere göre yıllık izne çıkabiliyor. Çalışanların izinleri 14-20-26 gün arasında değişiklik gösteriyor. Çalışılan yıl sayısına göre en az 14 gün çalışmak mümkün olabiliyor. Bazı çalışanlar ise yoğun çalışma temposundan veya başka sebeplerden dolayı izne çıkma şansı yakalayamıyor. Peki, kullanılamayan izinler ne olacak? İşte tüm işçileri ilgilendiren gelişmenin detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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14-20-26 gün yıllık izinlerin parası hesaba yatıyor! İzin yapmadığınız günler boşa gitmiyor! Tüm işçileri ilgilendiriyor…

Sonbaharla birlikte yıllık izin hareketliliği azaldı. Pek çok kişinin kullanamadığı izin kaldı. Peki bu kullanılmayan yıllık izinler ne olacak?

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14-20-26 gün yıllık izinlerin parası hesaba yatıyor! İzin yapmadığınız günler boşa gitmiyor! Tüm işçileri ilgilendiriyor…

İşveren kullanılan yıllık izinlere ilişkin kayıt tutmak zorunda mıdır?

İşverenin işyerinde çalışan tüm işçilerin yıllık izinlerini gösterir bir kayıt tutma zorunluluğu vardır.

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14-20-26 gün yıllık izinlerin parası hesaba yatıyor! İzin yapmadığınız günler boşa gitmiyor! Tüm işçileri ilgilendiriyor…

Kullanılmayan izinler yanar mı?

Çalışan hak ettiği yıllık izinleri kullanmamışsa, bunları ilerleyen dönemde kullanabilir.

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14-20-26 gün yıllık izinlerin parası hesaba yatıyor! İzin yapmadığınız günler boşa gitmiyor! Tüm işçileri ilgilendiriyor…

İzin parasında zaman aşımı ne zaman başlar?

Ücret alacaklarında 5 yıllık zaman aşımı uygulanıyor. Kullanılmayan izin parası, iş akdinin sona ermesiyle işçi alacağına dönüşür.