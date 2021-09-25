14-20-26 gün yıllık izinlerin parası hesaba yatıyor! İzin yapmadığınız günler boşa gitmiyor! Tüm işçileri ilgilendiriyor…

Çalışmadığınız günlerin parası hesaba yatıyor! Milyonlarca çalışan her yıl statüsüne göre yıllık izin almaya hak kazanıyor. Yıllık izinlerin süresi çalışandan çalışana değişiklik gösteriyor. Ancak genel olarak 14 gün yıllık izin veriliyor. Yoğun çalışma temposundan dolayı bu günlerde izin yapamayan ve yıllık iznini kullanamayan vatandaşlara ise müjdeli bir haber var. Bu izin günlerinizi paraya çevirebilirsiniz. Çalışan hak ettiği yıllık izinleri kullanmamışsa bunları ilerleyen dönemde de kullanabilirsiniz. İşte; yıllık izinler hakkında merak edilen bilgiler!