26 Eylül 2021, Pazar
Evlilik hazırlığındakiler dikkat! Azami katkı 12 bin 37 lira! İmza atmadan cepleri doldurun…
Evlilik heyecanı yaşayan çiftleri en çok düşündüren konulardan birisi maddi konular olmaktadır. Bütçelerine uygun eşya alan ve düğün yapan çiftler için her maddi katkı büyük önem taşıyor. Devlet tarafından evlenecek çiftlere binlerce lira katkı veriliyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında birikim yapan çiftler devlet katkısı alabiliyor. Ancak bu katkıyı almanız için yaş sınırı bulunuyor. Çeyiz hesabının ödeme tutarları ve üst sınırında her yıl değişiklik yaşanıyor. İşte; evlenecek çiftleri ilgilendiren haber!
Giriş Tarihi: 26.09.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 10:21
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