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Evlilik hazırlığındakiler dikkat! Azami katkı 12 bin 37 lira! İmza atmadan cepleri doldurun…

Evlilik heyecanı yaşayan çiftleri en çok düşündüren konulardan birisi maddi konular olmaktadır. Bütçelerine uygun eşya alan ve düğün yapan çiftler için her maddi katkı büyük önem taşıyor. Devlet tarafından evlenecek çiftlere binlerce lira katkı veriliyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında birikim yapan çiftler devlet katkısı alabiliyor. Ancak bu katkıyı almanız için yaş sınırı bulunuyor. Çeyiz hesabının ödeme tutarları ve üst sınırında her yıl değişiklik yaşanıyor. İşte; evlenecek çiftleri ilgilendiren haber!

Giriş Tarihi: 26.09.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 10:21
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Evlilik hazırlığındakiler dikkat! Azami katkı 12 bin 37 lira! İmza atmadan cepleri doldurun…

Evlenmek isteyen gençler için müjdeli haber! Evlenecek gençlerin bütçelerine büyük katkılar sağlanıyor. Devlet tarafından yapılan ödemelerle çeyiz hesabınızdaki miktar daha da yükseliyor. Birikim yapan her çifte 12 bin TL katkı sağlanıyor. Çiftler ayrı ayrı bu ödemelerden yararlanıp bu tutarı katkı sağlayabiliyor. Evlilik ödeneği olarak da bilinen çeyiz desteği ödemesi evlenecek olan binlerce kişiye ödeniyor. Böylelikle eşya ve düğün masrafları hafiflemiş oluyor.

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Evlilik hazırlığındakiler dikkat! Azami katkı 12 bin 37 lira! İmza atmadan cepleri doldurun…

12 BİN 37 LİRAYA KADAR KATKI

Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor.

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Evlilik hazırlığındakiler dikkat! Azami katkı 12 bin 37 lira! İmza atmadan cepleri doldurun…

Azami katkı 12 bin 37 lira. Çiftler ayrı ayrı yararlanıp tutarı katlayabiliyor. İşte çeyiz hesabına ilişkin tutarlar:

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Evlilik hazırlığındakiler dikkat! Azami katkı 12 bin 37 lira! İmza atmadan cepleri doldurun…

Aylık ödemede alt sınır 207,66, üst sınır 2 bin 76 lira. Katılımcı, hesabın açılış tarihinde 31 bin 149 liraya kadar para yatırabiliyor.

Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar 8 bin 693, 48-59 ay arası olanlar 10 bin 31, 60 ay ve üzeri olanlar 12 bin 37 liraya varan devlet katkısı alabiliyor.

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Evlilik hazırlığındakiler dikkat! Azami katkı 12 bin 37 lira! İmza atmadan cepleri doldurun…

Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar 8 bin 693, 48-59 ay arası olanlar 10 bin 31, 60 ay ve üzeri olanlar 12 bin 37 liraya varan devlet katkısı alabiliyor.