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Yaşa takılanlar için son perde! EYT son durum ne? 1999 girişli olanların tamamı EYT’den yararlanacak mı?

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı;'nın ardından milyonların beklediği EYT düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Emekli olmak için yaş şartına takılan EYT'liler gelecek düzenlemeyi bekliyor.Peki, EYT ne zaman çıkacak?, EYT son durum ne? 1999 girişli olanların tamamı EYT'den yararlanacak mı? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 30.11.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 09:28
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Yaşa takılanlar için son perde! EYT son durum ne? 1999 girişli olanların tamamı EYT’den yararlanacak mı?

EYT son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın takibindeyken, konuya ilişkin açıklama geçtiğimiz gün Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. EYT'ye tabi olacak sigortalılar 1999'taki düzenleme öncesindeki prim ve sigortalılık sürelerine odaklandı. Peki, EYT son durum ne? 1999 girişli olanların tamamı EYT'den yararlanacak mı?

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Yaşa takılanlar için son perde! EYT son durum ne? 1999 girişli olanların tamamı EYT’den yararlanacak mı?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunda EYT olarak bilenen düzenlemenin en kısa sürede tamamlanıp kamuoyuna açıklanacağını belirterek, "Hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclis'te çalışarak hayata geçirmesini sağlayacağız. Emeklilik için yılını doldurup, yaş şartını bekleyenler, geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız" ifadelerine yer verdi.

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Yaşa takılanlar için son perde! EYT son durum ne? 1999 girişli olanların tamamı EYT’den yararlanacak mı?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Başkan Erdoğan, bir süre önce yaptığı açıklamada "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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Yaşa takılanlar için son perde! EYT son durum ne? 1999 girişli olanların tamamı EYT’den yararlanacak mı?

Çalışmanın Başkan Erdoğan'a sunulmasının ardından TBMM'ye geleceğini de dile getiren Bakan Bilgin ise konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz."

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Yaşa takılanlar için son perde! EYT son durum ne? 1999 girişli olanların tamamı EYT’den yararlanacak mı?

1999 YILINDA SİGORTA GİRİŞİ OLANLARIN TAMAMI EYT'DEN FAYDALANACAK MI?

Gelen açıklama milyonları sevindirirken HAK-İŞ, EYT talebini de açıkladı. HAK-İŞ Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, yaptığı açıklamada "1999 yılı içerisinde işe başlamış olanlarının tamamının söz konusu EYT düzenlemesinden yararlandırılmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.