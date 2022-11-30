Yaşa takılanlar için son perde! EYT son durum ne? 1999 girişli olanların tamamı EYT’den yararlanacak mı?

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı;'nın ardından milyonların beklediği EYT düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Emekli olmak için yaş şartına takılan EYT'liler gelecek düzenlemeyi bekliyor.Peki, EYT ne zaman çıkacak?, EYT son durum ne? 1999 girişli olanların tamamı EYT'den yararlanacak mı? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 30.11.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 09:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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