30 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Otomobillerde matrah düzenlenmesi sonrası stokçularından yeni oyun: Gösterge 6 km ilan 6.000 km! Bayi ve galeriler el altından anlaştı

Otomobillerde matrah düzenlenmesi sonrası stokçularından yeni oyun: Gösterge 6 km ilan 6.000 km! Bayi ve galeriler el altından anlaştı

Sıfır otomobillerde stokçuluk yine boy gösterdi. Otomobillerde ÖTV matrah düzenlenmesinin ardından bayide "yok" denilen araçlar yine galerilerden çıkarken, 6 bin km sınırı da delindi. İlanda araç km'sine 6 bin yazan galeriler panellerinde ise aracın 6 km olduğunu göstermekten çekinmiyor.

Giriş Tarihi: 30.11.2022 07:50 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 08:25
  • 1
  • 12
Otomobillerde matrah düzenlenmesi sonrası stokçularından yeni oyun: Gösterge 6 km ilan 6.000 km! Bayi ve galeriler el altından anlaştı

Otomobillerde ÖTV matrahı düzenlemesinin ardından bazı modellerde fiyatlar düşse de bayilerde yine sıfır araç bulmak imkânsız hale geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Otomobillerde matrah düzenlenmesi sonrası stokçularından yeni oyun: Gösterge 6 km ilan 6.000 km! Bayi ve galeriler el altından anlaştı

Bayi-galerici kardeşliğiyle oluşan tatlı kâr, Ticaret Bakanlığı'nın tüm yaptırımlarını deldi. Birçok bayinin "Elimizde yok" dediği modeller ise yine galericilerden çıktı.

  • 3
  • 12
Otomobillerde matrah düzenlenmesi sonrası stokçularından yeni oyun: Gösterge 6 km ilan 6.000 km! Bayi ve galeriler el altından anlaştı

YÜZLERCE SIFIR ARAÇ
Hatırlanacağı üzere Ticaret Bakanlığı bayi-galeri fırsatçılığını bozmak için sıfır araçlarda 6 bin kilometre ve 6 ay sınırı getirmişti.

  • 4
  • 12
Otomobillerde matrah düzenlenmesi sonrası stokçularından yeni oyun: Gösterge 6 km ilan 6.000 km! Bayi ve galeriler el altından anlaştı

Ancak uyanık bayi ve galeriler bunun da arkasından dolanmanın yolunu buldu.

  • 5
  • 12
Otomobillerde matrah düzenlenmesi sonrası stokçularından yeni oyun: Gösterge 6 km ilan 6.000 km! Bayi ve galeriler el altından anlaştı

Sabah'ın haberine göre Sahibinden.com'da 2022 model yüzlerce sıfır araç bulunuyor. Bu araçlarda kilometre bilgisi olarak 6 bin ve üzeri yazılıyor. Ancak ilanı tıkladığınızda gösterge panellerinde araçlar 100 km'yi dahi bulmuyor.