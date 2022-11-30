Otomobillerde matrah düzenlenmesi sonrası stokçularından yeni oyun: Gösterge 6 km ilan 6.000 km! Bayi ve galeriler el altından anlaştı

Sıfır otomobillerde stokçuluk yine boy gösterdi. Otomobillerde ÖTV matrah düzenlenmesinin ardından bayide "yok" denilen araçlar yine galerilerden çıkarken, 6 bin km sınırı da delindi. İlanda araç km'sine 6 bin yazan galeriler panellerinde ise aracın 6 km olduğunu göstermekten çekinmiyor.