Sağlık Bakanlığı 30.000 sözleşmeli sağlık personeli alımı! Başvurular nereden yapılacak? Kontenjan ve şartları neler? İŞKUR, ÖSYM BAŞVURU EKRANI

Sağlık Bakanlığı 30 bin sözleşmeli personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Başvurularının 30 Kasım ila 5 Aralık tarihleri arasında gerçekleşeceği 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Başvurularının ÖSYM tarafından alınacağı ilanın başvuruları KPSS-2022/11 tercih klavuzuna göre yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı başvurusu nasıl yapılır? Kontenjan ve şartları neler?