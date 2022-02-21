Yaşa takılan herkes emekli olabilecek mi? Merak edilen sorular yanıt buldu | SON DAKİKA EYT HABERLERİ

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için düğmeye basıldı. Son dakika gelişmesine göre EYT'lilerin taleplerini değerlendirmek için bir komisyon kurulacak. Masada kesintili erken emeklilik ve kısmi yaşlılık emekliliği seçenekleri var. Yaşa takılan herkes emekli olabilecek mi? Kimler 15 yıl 3.600 günle emekli olabiliyor? gibi soruların cevabı da belli oldu.

Giriş Tarihi: 21.02.2022 06:57 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022 06:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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