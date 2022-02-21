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Haberler Galeri Yaşa takılan herkes emekli olabilecek mi? Merak edilen sorular yanıt buldu | SON DAKİKA EYT HABERLERİ

Yaşa takılan herkes emekli olabilecek mi? Merak edilen sorular yanıt buldu | SON DAKİKA EYT HABERLERİ

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için düğmeye basıldı. Son dakika gelişmesine göre EYT'lilerin taleplerini değerlendirmek için bir komisyon kurulacak. Masada kesintili erken emeklilik ve kısmi yaşlılık emekliliği seçenekleri var. Yaşa takılan herkes emekli olabilecek mi? Kimler 15 yıl 3.600 günle emekli olabiliyor? gibi soruların cevabı da belli oldu.

Giriş Tarihi: 21.02.2022 06:57 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022 06:57
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Yaşa takılan herkes emekli olabilecek mi? Merak edilen sorular yanıt buldu | SON DAKİKA EYT HABERLERİ

Milyonlarca memur, SSK'lı, Bağ-Kur'lu, tarım sigortalısının gözü Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına AK Parti'den 2022'de çözüm sinyali geldi.

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Yaşa takılan herkes emekli olabilecek mi? Merak edilen sorular yanıt buldu | SON DAKİKA EYT HABERLERİ

EYT federasyon ve platform temsilcilerinin geçen hafta gerçekleştirdiği Meclis ziyareti de bu konuda umudu artırdı. Ek gösterge, sözleşmeli personelin kadro sorunun çözülmesinin ardından EYT'lilerin taleplerini değerlendirecek bir komisyon kurulacak.

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Yaşa takılan herkes emekli olabilecek mi? Merak edilen sorular yanıt buldu | SON DAKİKA EYT HABERLERİ

Emeklilikte yaşı bekleyenler 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan ve hali hazırda emekli olamayanlardan oluşuyor. Ancak düzenleme bütün çalışanları etkilemeyecek.

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Yaşa takılan herkes emekli olabilecek mi? Merak edilen sorular yanıt buldu | SON DAKİKA EYT HABERLERİ

FARKLI SEÇENEKLER VAR
Emekli aylığının belli bir miktarının kesilerek daha erken emekli olma imkânı sağlayan kısmi erken yaşlılık emekliliği, kesintili erken emeklilik, süre tamamlanması, bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği de masada bulunuyor.

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Yaşa takılan herkes emekli olabilecek mi? Merak edilen sorular yanıt buldu | SON DAKİKA EYT HABERLERİ

Bazı Avrupa ülkelerinde benzeri modellerle daha az aylıkla erken emekli olunabiliyor. Kısmi emeklilikle 3.600 günü tamamlayan kadınların 50, erkeklerin de 55 yaşında emekliye ayrılması öngörülüyor. Süre tamamlanmasında ise kadınlarda 7.200, erkeklerde de 9.000 gün sigortalılık gününü tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli olması anlamına geliyor. EYT'lilerin yaş ortalaması 48-49 bandında bulunuyor.

EYT'de merak edilen 10 sorunun yanıtı şöyle: