Enflasyon timi denetimde! Haksız fiyata geçit yok

Son dakika haberine göre: KDV indiriminin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde 2.800 kişilik enflasyon timi oluşturuldu. Her biri 2 vergi müfettişi, 2 gelir uzmanından oluşan timler temel tüketim ürünlerine ilişkin olarak Anadolu'nun her tarafında günde 2 bin adrese gidecek.

Giriş Tarihi: 21.02.2022 06:58 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022 06:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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