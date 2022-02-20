HaberlerGaleriKarşılıksız olarak 15.000 TL ödeniyor! 5 yıl kuralına dikkat! Dul, yetim, SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisi...
Karşılıksız olarak 15.000 TL ödeniyor! 5 yıl kuralına dikkat! Dul, yetim, SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisi...
Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren konu hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği üzere ölüm aylığı alan kız çocukları evlenmeleri durumunda maaş hakkını kaybediyor. Bu süreçte evlilik nedeniyle maaşı kesilen kız çocuklarına devlet tarafından çeyiz yardımı ödemesi yapılıyor. SSK veya Bağkur'dan vefat eden eşinden dolayı aylık almakta olan dul eşin, yeniden evlenmesi halinde kendisine çeyiz parası ödenmiyor, kişinin kız çocuğunun evlenmesi durumunda çeyiz parası var. Konu hakkında kapsamlı detayları haberimizde derledik. İşte, çeyiz yardımı için başvuru şartları...