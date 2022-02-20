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Haberler Galeri Karşılıksız olarak 15.000 TL ödeniyor! 5 yıl kuralına dikkat! Dul, yetim, SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisi...

Karşılıksız olarak 15.000 TL ödeniyor! 5 yıl kuralına dikkat! Dul, yetim, SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisi...

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren konu hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği üzere ölüm aylığı alan kız çocukları evlenmeleri durumunda maaş hakkını kaybediyor. Bu süreçte evlilik nedeniyle maaşı kesilen kız çocuklarına devlet tarafından çeyiz yardımı ödemesi yapılıyor. SSK veya Bağkur'dan vefat eden eşinden dolayı aylık almakta olan dul eşin, yeniden evlenmesi halinde kendisine çeyiz parası ödenmiyor, kişinin kız çocuğunun evlenmesi durumunda çeyiz parası var. Konu hakkında kapsamlı detayları haberimizde derledik. İşte, çeyiz yardımı için başvuru şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2022 21:43
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Karşılıksız olarak 15.000 TL ödeniyor! 5 yıl kuralına dikkat! Dul, yetim, SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisi...

Karşılıksız olarak 15.000 TL ödeniyor. 5 yıl kuralına dikkat! Dul, yetim, SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisi... SSK veya Bağkur'lu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası da ödeniyor. Bu ödeme aynı zamanda "evlilik ödeneği" olarakda biliniyor. Evlilik nedeniyle yetim aylığı kesileceği için 'çeyiz parası', kız çocuğunun bir süre daha mağdur olmamasını sağlıyor. Bu ödenekten yararlanmak isteyenler için detayları haberimizde derledik. İşte, çeyiz yardımı için son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Karşılıksız olarak 15.000 TL ödeniyor! 5 yıl kuralına dikkat! Dul, yetim, SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisi...

BİR DEFAYA MAHSUS

Peki, bu yıl için çeyiz parası ne kadar oldu? Çeyiz parasının miktarını, kızların aldığı yetim aylığı tutarı belirliyor. 2022 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı 2 bin 500 liraya çıkarıldığı için en düşük hisse üzerinden (yüzde 25) yetim maaşı alan kız çocuklarına aylık 625 lira olarak verilen yetim parası, evlenirken 24 ay için en az toplam 15 bin lira çeyiz parası olarak ödenecek. Çeyiz parası 1 defaya mahsus olarak veriliyor.

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Karşılıksız olarak 15.000 TL ödeniyor! 5 yıl kuralına dikkat! Dul, yetim, SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisi...

'5 YIL' KURALINA DİKKAT!

Bu yardım 2008'den bu yana, yetim aylığı alan kızlara sağlanıyor. Yani çeyiz parasından yararlanmak için iki ana kriteri taşımak gerekiyor. Bunlardan ilkini, 'yetim aylığı almak' oluşturuyor.

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Karşılıksız olarak 15.000 TL ödeniyor! 5 yıl kuralına dikkat! Dul, yetim, SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisi...

İkincisi ise 'yetim aylığı alırken evlenmek' gerekiyor. Destekten yararlanabilmek için SGK ilk müdürlükleri ya da sosyal güvenlik merkezilerine başvurmak lazım. Başvuru nikahın kıyıldığı tarihten sonra 5 yıl içinde yapılabiliyor. Evlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde evlenme ödeneği başvurusunda bulunmayan, bu hakkını kaybediyor.

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Karşılıksız olarak 15.000 TL ödeniyor! 5 yıl kuralına dikkat! Dul, yetim, SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisi...

'YETİM AYLIĞI' AYRINTISI

Evlendikten sonra çeyiz parasını alanlar, boşanmaları halinde 24 ay geçmedikçe yeniden yetim aylığını bağlatamıyor. Anne veya babasından dolayı aldığı yetim (ölüm) aylığı evlendiği için kesilen ve bu çerçevede çeyiz parası alan kız çocuğu, eşini kaybeder ve eşinden dolayı yetim aylığı almaya hak kazanırsa, kendisine bağlanacak bu aylığı hemen alabiliyor. Eşinden dolayı verilecek aylık için çeyiz parasının bitiş süresi beklenmiyor.