HaberlerGaleriYaş, yıl şartı yok! SSK, Bağkur'luya 10 yılla emeklilik + EK zam müjdesi! Erken emeklilik için liste oluştu! 7.500 TL üzeri maaş için...
Yaş, yıl şartı yok! SSK, Bağkur'luya 10 yılla emeklilik + EK zam müjdesi! Erken emeklilik için liste oluştu! 7.500 TL üzeri maaş için...
SSK, Bağkur'luya son dakika erken emeklilik müjdesi! Heyecanla beklenen emekli maaş zammı oranları açıklanmıştı. Temmuz ayı ek zammının yanı sıra 6 aylık enflasyon farkı ve refah payının da dâhil edildiği yeni düzenleme ile birlikte emekli maaşlarına yüzde 25 oranında artış sağlandı. Emekli olmayanlar da zamlı emekli maaşı almak için detaylı araştırmalar yapıyor. İşte, erken emeklilik formülleri...
Giriş Tarihi: 29.08.2023 06:06Güncelleme Tarihi: 29.08.2023 06:07