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Haberler Galeri Yaş, yıl şartı yok! SSK, Bağkur'luya 10 yılla emeklilik + EK zam müjdesi! Erken emeklilik için liste oluştu! 7.500 TL üzeri maaş için...

Yaş, yıl şartı yok! SSK, Bağkur'luya 10 yılla emeklilik + EK zam müjdesi! Erken emeklilik için liste oluştu! 7.500 TL üzeri maaş için...

SSK, Bağkur'luya son dakika erken emeklilik müjdesi! Heyecanla beklenen emekli maaş zammı oranları açıklanmıştı. Temmuz ayı ek zammının yanı sıra 6 aylık enflasyon farkı ve refah payının da dâhil edildiği yeni düzenleme ile birlikte emekli maaşlarına yüzde 25 oranında artış sağlandı. Emekli olmayanlar da zamlı emekli maaşı almak için detaylı araştırmalar yapıyor. İşte, erken emeklilik formülleri...

Giriş Tarihi: 29.08.2023 06:06 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023 06:07
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Yaş, yıl şartı yok! SSK, Bağkur’luya 10 yılla emeklilik + EK zam müjdesi! Erken emeklilik için liste oluştu! 7.500 TL üzeri maaş için...

Milyonlarca emekli vatandaş tarafından merakla beklenen haber, Temmuz ayı ek zammıyla birlikte geldi. Yapılan hesaplamalar sonucunda, yeni emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı da dahil edilerek yüzde 25 zam yapılmıştı. Öte yandan halen emekli olmayanlar da zamlı emekli maaşı almak için araştırmalar yapmaya başladı. İşte, erken emeklilik hakkında son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yaş, yıl şartı yok! SSK, Bağkur’luya 10 yılla emeklilik + EK zam müjdesi! Erken emeklilik için liste oluştu! 7.500 TL üzeri maaş için...

7.200'E DÜŞÜRÜLECEK

Bu değişiklik özellikle küçük esnaf ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar için önemli bir müjde niteliği taşıyor. Bu düzenleme sayesinde 1 milyonun üzerindeki kişi, 5 yıl daha erken emekli olabilecek.

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Yaş, yıl şartı yok! SSK, Bağkur’luya 10 yılla emeklilik + EK zam müjdesi! Erken emeklilik için liste oluştu! 7.500 TL üzeri maaş için...

Bağ-Kur'lu vatandaşlar daha az prim ödeyerek emeklilik hakkını elde edebilecek ve emekli olma sürelerini kısaltabilecek..

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Yaş, yıl şartı yok! SSK, Bağkur’luya 10 yılla emeklilik + EK zam müjdesi! Erken emeklilik için liste oluştu! 7.500 TL üzeri maaş için...

Meclis'e gelecek yeni torba yasa ile Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7200 güne inecek. Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyebilecek. Bu düzenleme kapsamına göre EYT'lileri de ilgilendirecek..

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Yaş, yıl şartı yok! SSK, Bağkur’luya 10 yılla emeklilik + EK zam müjdesi! Erken emeklilik için liste oluştu! 7.500 TL üzeri maaş için...

Yapılacak düzenlemeyle esnafların emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Esnaflar bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek..