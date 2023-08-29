Yaş, yıl şartı yok! SSK, Bağkur’luya 10 yılla emeklilik + EK zam müjdesi! Erken emeklilik için liste oluştu! 7.500 TL üzeri maaş için...

Milyonlarca emekli vatandaş tarafından merakla beklenen haber, Temmuz ayı ek zammıyla birlikte geldi. Yapılan hesaplamalar sonucunda, yeni emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı da dahil edilerek yüzde 25 zam yapılmıştı. Öte yandan halen emekli olmayanlar da zamlı emekli maaşı almak için araştırmalar yapmaya başladı. İşte, erken emeklilik hakkında son gelişmeler...