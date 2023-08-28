28 Ağustos 2023, Pazartesi
Emekliye, memura zam çarkı çevrildi! Toplu sözleşme, 3600 ek göstergeyle maaşlar sil baştan! +2.900 TL ek aylık, 8.077 TL seyyanen artış!
Memur zammı konusundaki toplu sözleşme görüşmeleri, Hakem Heyeti'ne devredilerek son aşamasına taşınmıştı. Heyet, nihai kararını en geç 31 Ağustos tarihine kadar vermek üzere hafta sonu iki kez toplandı. Bu sürecin devam ederken, 2024-2025 memur zammının ne kadar olacağına dair tahminler netleşmeye başladı. İşte memur, emekli zammı son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 28.08.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 10:27
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