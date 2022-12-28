Yaş ve prim skalası! EYT için OCAK 2023 pusulası netleşti! 1999, 2000,2001, 2002 sigorta girişliler... Kritik saatlere girildi! Staj, çıraklık, askerlik borçlanması...

EYT'LİYE TAZMİNAT HESABI

Milyonların gözü emeklilik için yaşa takılanlara yönelik düzenlemede. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar bir yandan yapılacak düzenlemeyi beklerken, bir yandan da emeklilik sürecine ilişkin pek çok detayı merak ediyor. Bunlardan biri de kıdem tazminatı... İşverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda hazırlıklara başlanırken, çalışanlar da ne kadar para alacağını araştırıyor.