HaberlerGaleriYaş ve prim skalası! EYT için OCAK 2023 pusulası netleşti! 1999, 2000,2001, 2002 sigorta girişliler... Kritik saatlere girildi! Staj, çıraklık, askerlik borçlanması...
Yaş ve prim skalası! EYT için OCAK 2023 pusulası netleşti! 1999, 2000,2001, 2002 sigorta girişliler... Kritik saatlere girildi! Staj, çıraklık, askerlik borçlanması...
EYT düzenlemesi için kritik saatlere girildi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün açıklama yapacak. Düzenlenmeden yararlanmayı bekleyen milyonlarca kişi yaş ve prim konusunda gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. EYT düzenlemesinde 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta kaydının bulunması, 5000-7200 günlük prim ödemesinin tamamlanması, kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresinin dolması şartı yer alıyor. İşte EYT düzenlemesi için gelişmeler!