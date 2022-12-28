EYT düzenlemesi bugün açıklandı mı? EYT' de yaş şartı, yaş sınırı var mı? 1999 öncesi emeklilik için prim gün sayısı kaç olacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaş, EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. EYT düzenlemesine ilişkin bugün Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir toplantı yapılıyor. Toplantının ardından Erdoğan, EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak. Peki, EYT'de yaş şartı, yaş sınırı var mı? 1999 öncesi emeklilik için prim gün sayısı kaç olacak? İşte, EYT ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 28.12.2022 17:14 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 17:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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