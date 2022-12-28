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Haberler Galeri EYT düzenlemesi bugün açıklandı mı? EYT' de yaş şartı, yaş sınırı var mı? 1999 öncesi emeklilik için prim gün sayısı kaç olacak?

EYT düzenlemesi bugün açıklandı mı? EYT' de yaş şartı, yaş sınırı var mı? 1999 öncesi emeklilik için prim gün sayısı kaç olacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaş, EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. EYT düzenlemesine ilişkin bugün Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir toplantı yapılıyor. Toplantının ardından Erdoğan, EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak. Peki, EYT'de yaş şartı, yaş sınırı var mı? 1999 öncesi emeklilik için prim gün sayısı kaç olacak? İşte, EYT ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 28.12.2022 17:14 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 17:21
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EYT düzenlemesi bugün açıklandı mı? EYT’ de yaş şartı, yaş sınırı var mı? 1999 öncesi emeklilik için prim gün sayısı kaç olacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Uzun bir süredir gündemdeki yerini koruyan EYT hakkında Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, bu hafta içerisinde detayların açıklanacağı müjdesini vermişti. Şİmdi ise gözler, bugünkü toplantıya çevrildi. Peki, EYT düzenlemesi bugün açıklandı mı? EYT' de yaş şartı, yaş sınırı var mı? İşte, ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT düzenlemesi bugün açıklandı mı? EYT’ de yaş şartı, yaş sınırı var mı? 1999 öncesi emeklilik için prim gün sayısı kaç olacak?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT ile ilgili şartların bugün Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Bilindiği üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu hafta içerisinde düzenlemeyi duyuracaklarını belirtmişti.

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EYT düzenlemesi bugün açıklandı mı? EYT’ de yaş şartı, yaş sınırı var mı? 1999 öncesi emeklilik için prim gün sayısı kaç olacak?

EYT DÜZENLEMESİ BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

EYT düzenlemesini bekleyen milyonlarca vatandaşın gözü kulağı, Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamada olacak.EYT düzenlemesiyle ilgili kritik bir görüşme gerçekleşiyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Beştepe'de bir toplantı yapılıyor. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yer alıyor.

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EYT düzenlemesi bugün açıklandı mı? EYT’ de yaş şartı, yaş sınırı var mı? 1999 öncesi emeklilik için prim gün sayısı kaç olacak?

Toplantıda EYT'de yaş şartı olup olmayacağına yönelik nihai karar verilecek.Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak.

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EYT düzenlemesi bugün açıklandı mı? EYT’ de yaş şartı, yaş sınırı var mı? 1999 öncesi emeklilik için prim gün sayısı kaç olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI!

Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı: