Yaş ve prim skalası açığa çıktı! EYT için nihai AS KADRO netleşti! 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası kritik detay! Staj için son nokta koyuldu! 5.000 ve 7.200 prim günü...

EYT düzenlemesi için son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gözler Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. Düzenlemeyi bekleyen milyonlarca EYT'li yaş ve prim konusunda gelecek açıklamaları bekliyordu. 8 Eylül 1999 öncesi şartlara dönüldüğünde SSK'lılarda 5000, Bağ- Kur'lular ve memurlarda da kadınsa 7200, erkekse 9000 prim günü tamamlamak gerekiyor. Hizmet şartı ise kadın ve erkeklerde farklı olurken, konu hakkında detaylar netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemenin nihai kararı Ocak ayında duyurulabileceğini ifade etti. İşte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son gelişmeler!