27 Aralık 2022, Salı
Yaş ve prim skalası açığa çıktı! EYT için nihai AS KADRO netleşti! 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası kritik detay! Staj için son nokta koyuldu! 5.000 ve 7.200 prim günü...
SON DAKİKA! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son aşamaya gelindi. Düzenlemenin kısa süre içerisinde nihayete ermesi bekleniyor. Milyonlarca vatandaş bugün yapılacak Kabine toplantısına kitlenmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenleme hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin "Staj bir mağduriyet konusu değil. Staj bir eğitim. İş akdi stajla başlamıyor. Dolayısıyla EYT onu kapsamıyor." ifadelerini kullandı. İşte, EYT düzenlemesi için gelinen son aşama ve detaylar!
Giriş Tarihi: 26.12.2022 18:37 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 09:00
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