TOKİ 250 bin sosyal konut kurasına yılbaşı arası! 2023 TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi illerde başlayacak? 5. etap kura takvimi

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 250 bin sosyal konutta 5. etap kura çekimi geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Yılbaşı nedeniyle bugün ara verilen kura çekiminde takvim merak ediliyor. Ocak'tan itibaren devam edecek olan kura çekimine ilişkin tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, 2023 TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi illerde başlayacak? 5. etap kura takvimi nasıl olacak? İşte haberin detayları...