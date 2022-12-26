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Haberler Galeri TOKİ 250 bin sosyal konut kurasına yılbaşı arası! 2023 TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi illerde başlayacak? 5. etap kura takvimi

TOKİ 250 bin sosyal konut kurasına yılbaşı arası! 2023 TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi illerde başlayacak? 5. etap kura takvimi

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 250 bin sosyal konutta 5. etap kura çekimi geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Yılbaşı nedeniyle bugün ara verilen kura çekiminde takvim merak ediliyor. Ocak'tan itibaren devam edecek olan kura çekimine ilişkin tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, 2023 TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi illerde başlayacak? 5. etap kura takvimi nasıl olacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2022 17:05
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TOKİ 250 bin sosyal konut kurasına yılbaşı arası! 2023 TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi illerde başlayacak? 5. etap kura takvimi

TOKİ kuraları ne zaman başlayacak? 250 bin sosyal konut kura çekimine yeni yıl arası verildi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar, kura takvimini araştırıyor. TOKİ tarafından 5. etap kura takvimi duyuruldu. Peki, 2023 TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi illerde başlayacak? 5. etap kura takvimi nasıl olacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ 250 bin sosyal konut kurasına yılbaşı arası! 2023 TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi illerde başlayacak? 5. etap kura takvimi

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ İLLERDE BAŞLAYACAK?

TOKİ 250 bin sosyal konut kura çekimine ara verildi.

İşte kura takvimi:

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TOKİ 250 bin sosyal konut kurasına yılbaşı arası! 2023 TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi illerde başlayacak? 5. etap kura takvimi

2-12 Ocak 2023: Ankara'da 18 bin 450 sosyal konut kura çekimi yapılacak.

2-5 Ocak 2023: Hatay'da 5 bin 25 sosyal konut kura çekimi yapılacak.

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TOKİ 250 bin sosyal konut kurasına yılbaşı arası! 2023 TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi illerde başlayacak? 5. etap kura takvimi

6 Ocak 2023: Osmaniye'de 1550 sosyal konut için kura çekimi yapılacak.

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş'ta 3 bin 101 sosyal konut kura çekimi yapılacak.

10-13 Ocak 2023: Adana'da 6 bin 356 sosyal konut kura çekimi yapılacak.

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TOKİ 250 bin sosyal konut kurasına yılbaşı arası! 2023 TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi illerde başlayacak? 5. etap kura takvimi

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek.