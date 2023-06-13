Yaş şartı yenilendi, 48-49-50-55 yaşla erken emeklilik! Kısmi emeklilik tablosu değişti! Staj çıraklık, 3600 kısmi, prim şart değişimi...

EYT düzenlemesi sonrasında kapsam dışında kalanlar yeni emeklilik sistemi için detayları merak ediyor. Bu süreçte kısmi emeklilik için detaylar sorgulanan konular arasında yer alıyor. İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olan ancak prim süresi yetersiz olan bireyler kısmi emeklilik hakkından faydalanabiliyor. İşte, kısmi emeklilik için şartları!