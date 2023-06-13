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Haberler Galeri Emlak Konut Arnavutköy KURA SONUÇLARI 2023! Yenişehir Evleri THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 daire başvuru sonucu isim listesi...

Emlak Konut Arnavutköy KURA SONUÇLARI 2023! Yenişehir Evleri THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 daire başvuru sonucu isim listesi...

"Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Yenişehir evleri Arnavutköy kura tarihi başvuruda bulunanlar tarafından araştırılıyor. Emlak Konut ve THY işbirliği ile İstanbul Arnavutköy'de önemli bir proje hayata geçiriliyor. Yeni toplu konut projesinde detaylar merak konusu oldu. Peki, THY- Emlak Konut Yenişehir Evleri kura çekimi ne zaman? İşte, kura sonuçları sorgulama ekranı 2023!

Giriş Tarihi: 13.06.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 10:01
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Emlak Konut Arnavutköy KURA SONUÇLARI 2023! Yenişehir Evleri THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 daire başvuru sonucu isim listesi...

"TOKİ THY Emlak Konut Yenişehir Evleri kura çekimi ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Emlak Konut ve THY işbirliği ile İstanbul Arnavutköy'de yeni bir proje hayata geçiriliyor. Toplu konut projesinin detayları ise merak konusu oldu. Peki, Yenişehir Evleri Arnavutköy başvuru sonuçları belli oldu mu? İşte Arnavutköy Yenişehir Evleri kura tarihi ve ödeme planı 2023!

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Emlak Konut Arnavutköy KURA SONUÇLARI 2023! Yenişehir Evleri THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 daire başvuru sonucu isim listesi...

ARNAVUTKÖY THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

THY emlak konut kura çekiminin 12-15 Haziran haftası itibariyle yapılması bekleniyor.

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Emlak Konut Arnavutköy KURA SONUÇLARI 2023! Yenişehir Evleri THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 daire başvuru sonucu isim listesi...

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlatıldı. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular tamamlandı.

Toplamda 13.000 bağımsız bölümün yer aldığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi büyük bir kent vizyonuyla sosyal konut projesi kapsamında kura ile satışa sunuluyor.

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Emlak Konut Arnavutköy KURA SONUÇLARI 2023! Yenişehir Evleri THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 daire başvuru sonucu isim listesi...

YÜZDE 20 PEŞİNAT, 120 AY VADE VE UYGUN ÖDEME KOŞULLARI İLE EV SAHİBİ OLMA FIRSATI SUNUYOR

İstanbul'da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7.500 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a gerçekleştirilecek. İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

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Emlak Konut Arnavutköy KURA SONUÇLARI 2023! Yenişehir Evleri THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 daire başvuru sonucu isim listesi...

19 MAYIS'TA GENÇLERE GÜZEL HABER! GENÇLERE %20 ÖZEL KONTENJAN AYRILIYOR

Daha önce "İlk Evim, ilk işyerim" projesinde olduğu gibi bu kampanyada da gençlere özel bir kontenjan ayrıldı. Projede toplam Konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. 18 – 30 yaş arasında gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı da aranmayacak.