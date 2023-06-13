13 Haziran 2023, Salı
Emlak Konut Arnavutköy KURA SONUÇLARI 2023! Yenişehir Evleri THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 daire başvuru sonucu isim listesi...
"Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Yenişehir evleri Arnavutköy kura tarihi başvuruda bulunanlar tarafından araştırılıyor. Emlak Konut ve THY işbirliği ile İstanbul Arnavutköy'de önemli bir proje hayata geçiriliyor. Yeni toplu konut projesinde detaylar merak konusu oldu. Peki, THY- Emlak Konut Yenişehir Evleri kura çekimi ne zaman? İşte, kura sonuçları sorgulama ekranı 2023!
Giriş Tarihi: 13.06.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 10:01
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12