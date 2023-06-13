Meclis mesaisi başlıyor! 100 bin taşerona kadroda hedef belirlendi! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...

"Taşerona kadro verilecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 100 bin taşeronu yakından ilgilendiren düzenleme için Meclis'ten gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Yeni Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri taşerona düzenleme olacak. Bu süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konu hakkında değerlendirmelerine gözler çevrildi. İşte, 100 bin taşerona kadro için son gelişmeler!