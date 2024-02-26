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"Yarısı Bizden" kampanyasında verilecek destek paketi netleşti! Zemini sağlam olmayan İstanbul dışına çıkabilecek

İstanbul'da olası deprem riskine karşı yüzyılın kentsel dönüşüm hareketi başladı. Geçen yılın sonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında verilecek destek paketi netleşti. Yarısı Bizden kampanyası ile vatandaşa hibe, kredi ve kira yardımıyla birlikte 1.5 milyon TL destek sağlanacak. Zemin ve planın inşaata uygun olmaması durumunda isteyen İstanbul dışına çıkabilecek.

Sabah
Giriş Tarihi: 26.02.2024 06:36
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Yarısı Bizden kampanyasında verilecek destek paketi netleşti! Zemini sağlam olmayan İstanbul dışına çıkabilecek

Kampanya kapsamında vatandaşlara her bir bağımsız bölüm için 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi, 100 bin lirası da kira yardımı olmak üzere 1.5 milyon lira destek sağlanacak.

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Yarısı Bizden kampanyasında verilecek destek paketi netleşti! Zemini sağlam olmayan İstanbul dışına çıkabilecek

26 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılan başvurularda yüzde 100 anlaşma sağlanan 14 bin binada 70 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci başladı.

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Yarısı Bizden kampanyasında verilecek destek paketi netleşti! Zemini sağlam olmayan İstanbul dışına çıkabilecek

Süreç nasıl ilerleyecek? Yol haritası nasıl belirlenecek? Başvuruyu kaçıranlar nasıl bir yol izleyecek? 350 bin konutun dönüşmesi hedefiyle başlatılan kampanyayla ilgili vatandaşın merak ettiği soruların yanıtları...

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Yarısı Bizden kampanyasında verilecek destek paketi netleşti! Zemini sağlam olmayan İstanbul dışına çıkabilecek

BAŞVURUM KABUL EDİLDİ, SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından, kabul edilen başvurularda binaların ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak. Ardından gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek. Yarısı Bizden başvuru değerlendirmesinin ardından binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak.

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Yarısı Bizden kampanyasında verilecek destek paketi netleşti! Zemini sağlam olmayan İstanbul dışına çıkabilecek

BAŞVURU SÜRECİNİ KAÇIRDIM. İKİNCİ BİR FIRSAT DÜZENLENİR Mİ?
Öncelik başvuru sahiplerinin olacak. Geçen yıl açılan başvuru sürecinde 14 bin binada 70 bin bağımsız bölüm için yüzde 100 anlaşma sağlandı. Her birim için 1.5 milyon liralık kredi verileceği için toplam 105 milyar liralık kaynak verilecek. Öncelikle ilk başvuru sahiplerinin süreçlerine başlanacak. Yüzde 100 anlaşmaların sağlandığı başvuru sahiplerinden sonra kademeli olarak herkese açılacak. Süreci bakanlık ve ilçe belediyeleri birlikte yönetecek.