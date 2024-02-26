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"Yarısı Bizden" kampanyasında verilecek destek paketi netleşti! Zemini sağlam olmayan İstanbul dışına çıkabilecek
İstanbul'da olası deprem riskine karşı yüzyılın kentsel dönüşüm hareketi başladı. Geçen yılın sonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında verilecek destek paketi netleşti. Yarısı Bizden kampanyası ile vatandaşa hibe, kredi ve kira yardımıyla birlikte 1.5 milyon TL destek sağlanacak. Zemin ve planın inşaata uygun olmaması durumunda isteyen İstanbul dışına çıkabilecek.