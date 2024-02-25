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Darphane'de start verildi! Yoğun talep gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını harekete geçirdi! 1 Mart'tan sonra...

Altın fiyatlarındaki artış, özellikle çeyrek altına olan talebi artırdı ve piyasada çeyrek altın sıkıntısı yaşanmaya başlandı. Bu yoğun talep nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bağlı Darphane'de seri üretim de hızlandırıldı. Ons altın, yaşadığı düşüşlerin ardından 2000 dolar seviyesinin üzerinde tutunarak yükselişini sürdürdü. Bu durum, altın gram fiyatının serbest piyasalarda 2128 lira seviyesine ulaşarak yeni bir rekora imza atmasını sağladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki haftayı işaret ederek altın hakkında önemli yorumlarda bulundu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.02.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 13:12
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Darphane’de start verildi! Yoğun talep gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını harekete geçirdi! 1 Mart’tan sonra...

Altın piyasasındaki hareketlilik devam ediyor. Özellikle gram altın fiyatları, ons altından aldığı destekle bu hafta içinde sert yükselişler yaşayarak tarihi zirvesine ulaştı. Bu dönemde, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in yaptığı altın yorumları da dikkat çekiyor. Memiş, rakamsal verilere dayanarak yaptığı açıklamalarda, önümüzdeki haftanın altın piyasası için önemli olduğunu vurguluyor.

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Darphane’de start verildi! Yoğun talep gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını harekete geçirdi! 1 Mart’tan sonra...

Altın piyasasında yaşanan talep artışı, çeyrek altına olan talebi yükseltirken Darphane'de seri üretim hızlandı. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, Darphane Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim ile görüşerek altın basımında son durumu değerlendirdi.

Cumhuriyet Altını ve Üretim Süreci

Cumhuriyet altınları, Türkiye'de özel kanunla tanımlanmış ve TBMM kararıyla vasıfları belirlenmiş altın türleridir. Bu altınlar, sadece Darphane tarafından üretilebilir. Darphane'de üretilen 10 farklı çeşit altın bulunmaktadır ve piyasada genellikle çeyrek altın olarak bilinmektedir.

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Darphane’de start verildi! Yoğun talep gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını harekete geçirdi! 1 Mart’tan sonra...

Darphane'nin Üretim Kapasitesi ve Talep Artışı

Darphane, altınların dökümünden paketlemesine kadar olan süreci kendi personeli ve makineleriyle gerçekleştirmektedir. Darphane'nin üretiminde azalma değil, aksine artış yaşanmaktadır. 2021 yılında 45 ton olan üretim miktarı, 2022 yılında 60 tona çıkmıştır. Geçen yıl ise Darphane 112 ton altın işlemiştir.

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Darphane’de start verildi! Yoğun talep gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını harekete geçirdi! 1 Mart’tan sonra...

Yeni Fabrikanın Devreye Alınması

Darphane'nin Kartal'da yeni bir altın üretim fabrikası kurulmuş olup, tesisin %90'ı tamamlanmış durumdadır. 2024 yılı içinde bu fabrikanın devreye alınması planlanmaktadır. Fabrikanın devreye alınmasıyla birlikte üretim kapasitesinde önemli bir artış beklenmektedir.

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Darphane’de start verildi! Yoğun talep gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını harekete geçirdi! 1 Mart’tan sonra...

Talep Artışının Sebepleri

Talep artışının sebebi, sikke altınlarında Cumhuriyetimizin kuruluş tarihi olan 29 Ekim ve ziynet altınlarında ise miladi yılbaşı olan 1 Ocak tarihlerinin yaklaşmasıdır. Vatandaşlar, yeni tarihli ürünleri tercih etmektedirler.

Darphane, altın piyasasındaki talep artışını karşılamak için üretim kapasitesini artırmış durumdadır. Yeni fabrikanın devreye alınmasıyla birlikte bu kapasite daha da artacak ve vatandaşlar daha rahat altın temin edebileceklerdir.