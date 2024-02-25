Darphane’de start verildi! Yoğun talep gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını harekete geçirdi! 1 Mart’tan sonra...

Talep Artışının Sebepleri

Talep artışının sebebi, sikke altınlarında Cumhuriyetimizin kuruluş tarihi olan 29 Ekim ve ziynet altınlarında ise miladi yılbaşı olan 1 Ocak tarihlerinin yaklaşmasıdır. Vatandaşlar, yeni tarihli ürünleri tercih etmektedirler.

Darphane, altın piyasasındaki talep artışını karşılamak için üretim kapasitesini artırmış durumdadır. Yeni fabrikanın devreye alınmasıyla birlikte bu kapasite daha da artacak ve vatandaşlar daha rahat altın temin edebileceklerdir.