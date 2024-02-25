HaberlerGaleriDarphane'de start verildi! Yoğun talep gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını harekete geçirdi! 1 Mart'tan sonra...
Darphane'de start verildi! Yoğun talep gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını harekete geçirdi! 1 Mart'tan sonra...
Altın fiyatlarındaki artış, özellikle çeyrek altına olan talebi artırdı ve piyasada çeyrek altın sıkıntısı yaşanmaya başlandı. Bu yoğun talep nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bağlı Darphane'de seri üretim de hızlandırıldı. Ons altın, yaşadığı düşüşlerin ardından 2000 dolar seviyesinin üzerinde tutunarak yükselişini sürdürdü. Bu durum, altın gram fiyatının serbest piyasalarda 2128 lira seviyesine ulaşarak yeni bir rekora imza atmasını sağladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki haftayı işaret ederek altın hakkında önemli yorumlarda bulundu.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.02.2024 12:49Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 13:12