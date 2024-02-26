26 Şubat 2024, Pazartesi
Cudi ve Gabar'ın ardından Diyarbakır'dan petrol müjdesi bekleniyor! Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor
Şırnak'ta, terörden temizlenen Gabar ve Cudi dağlarında keşfedilen petrol rezervlerinin ardından yeni petrol müjdesi için çalışmalar sürüyor. Enerjide tam bağımsızlık yolunda yerli ve milli kaynakları ortaya çıkarma kararlılığını sürdüren Türkiye, Şırnak, Siirt ve Van'dan sonra bu kez Diyarbakır'da petrol arayacak.
Giriş Tarihi: 26.02.2024 07:30 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 07:33
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