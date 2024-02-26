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Haberler Galeri Cudi ve Gabar'ın ardından Diyarbakır'dan petrol müjdesi bekleniyor! Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor

Cudi ve Gabar'ın ardından Diyarbakır'dan petrol müjdesi bekleniyor! Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor

Şırnak'ta, terörden temizlenen Gabar ve Cudi dağlarında keşfedilen petrol rezervlerinin ardından yeni petrol müjdesi için çalışmalar sürüyor. Enerjide tam bağımsızlık yolunda yerli ve milli kaynakları ortaya çıkarma kararlılığını sürdüren Türkiye, Şırnak, Siirt ve Van'dan sonra bu kez Diyarbakır'da petrol arayacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 26.02.2024 07:30 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 07:33
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Cudi ve Gabar’ın ardından Diyarbakır’dan petrol müjdesi bekleniyor! Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor

İstanbul ile özdeşleşen 'Taşı toprağı altın' deyimi son dönemlerde petrol müjdelerinin peş peşe geldiği Güneydoğu için de kullanılmaya başlandı.

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Cudi ve Gabar’ın ardından Diyarbakır’dan petrol müjdesi bekleniyor! Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor

Milli ve yerli enerjinin ekonomiye kazandırılması amacıyla dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın hamlesiyle hayata geçirilen projeler sayesinde peş peşe petrol müjdelerin geldiği Şırnak Gabar-Cudi'nin ardından TPAO yeni hedefine Diyarbakır'ı da koydu.

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Cudi ve Gabar’ın ardından Diyarbakır’dan petrol müjdesi bekleniyor! Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor

Hali hazırda Şırnak'ın Kato ve Bestler-Dereler bölgesi, Siirt ve Van'da petrol keşif aramaları sürerken, TPAO Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Bozçalı Köyü sınırları içerisinde bir adet tespit kuyusu açılmayı planlıyor.

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Cudi ve Gabar’ın ardından Diyarbakır’dan petrol müjdesi bekleniyor! Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor

Yine Diyarbakır'ın Ergani ve Silvan ilçesinde de bir süre önce TPAO Batman Bölge Müdürlüğü tarafından petrol kaynağı tespiti için başlatılan çalışmalarda devam ediyor.

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Cudi ve Gabar’ın ardından Diyarbakır’dan petrol müjdesi bekleniyor! Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor

DİYARBAKIR'DAN MÜJDE BEKLENİYOR

Türkiye Petrolleri AŞ (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır'ın Çınar İlçesi, Bozçalı Köyü sınırları içerisinde bir adet tespit kuyusu açılmayı planlıyor.