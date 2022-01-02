02 Ocak 2022, Pazar
Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? 3 Ocak Pazartesi hangi illerde kar tatili var? Erzurum, Sivas, Erzincan, Van Valilik açıklamaları...
Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz bölgesi için şiddetli kar yağışı uyarısında bulunuldu. Bölgede yaşayan öğrenciler ve veliler kar tatili haberlerini yakından takip ediyor. Valilikler tarafından gelen açıklamaları haberimizde derledik. İşte, Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? 3 Ocak Pazartesi hangi illerde kar tatili var? Erzurum, Sivas, Erzincan, Van Valilik açıklamaları...
Giriş Tarihi: 02.01.2022 20:05 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 20:25
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