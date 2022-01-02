Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? 3 Ocak Pazartesi hangi illerde kar tatili var? Erzurum, Sivas, Erzincan, Van Valilik açıklamaları...

GİRESUN'DA 1 İLÇEDE OKULLAR TATİL...

Giresun'un Çamoluk ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışından dolayı tüm okullarda yarın yüz yüze eğitime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, eğitim öğretime uzaktan eğitim sistemi üzerinden devam edileceği, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da bir günlüğüne idari izinli sayılacakları kaydedildi.