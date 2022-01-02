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Haberler Galeri Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? 3 Ocak Pazartesi hangi illerde kar tatili var? Erzurum, Sivas, Erzincan, Van Valilik açıklamaları...

Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? 3 Ocak Pazartesi hangi illerde kar tatili var? Erzurum, Sivas, Erzincan, Van Valilik açıklamaları...

Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz bölgesi için şiddetli kar yağışı uyarısında bulunuldu. Bölgede yaşayan öğrenciler ve veliler kar tatili haberlerini yakından takip ediyor. Valilikler tarafından gelen açıklamaları haberimizde derledik. İşte, Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? 3 Ocak Pazartesi hangi illerde kar tatili var? Erzurum, Sivas, Erzincan, Van Valilik açıklamaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2022 20:05 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 20:25
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Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? 3 Ocak Pazartesi hangi illerde kar tatili var? Erzurum, Sivas, Erzincan, Van Valilik açıklamaları...

Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? 3 Ocak Pazartesi hangi illerde kar tatili var? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarılar peş peşe gelmeye başladı. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor. Bölgede bulunan vatandaşlar okullara kar tatili haberinin gelip gelmeyeceğini merak ediyor. İşte, Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? 3 Ocak Pazartesi hangi illerde kar tatili var? Erzurum, Sivas, Erzincan, Van Valilik açıklamaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? 3 Ocak Pazartesi hangi illerde kar tatili var? Erzurum, Sivas, Erzincan, Van Valilik açıklamaları...

3 OCAK PAZARTESİ HANGİ İLLERDE KAR TATİLİ VAR?

Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde kar yağışının etkisini göstermesi sonrasında kar tatili haberleri yakından takip ediliyor. İlk kar tatili haberi Erzincan'dan geldi. Yeni açıklamalar geldiği takdirde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

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Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? 3 Ocak Pazartesi hangi illerde kar tatili var? Erzurum, Sivas, Erzincan, Van Valilik açıklamaları...

ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL...

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 3 Ocak 2022 günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile çalışanlar da aynı tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

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Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? 3 Ocak Pazartesi hangi illerde kar tatili var? Erzurum, Sivas, Erzincan, Van Valilik açıklamaları...

GİRESUN'DA 1 İLÇEDE OKULLAR TATİL...

Giresun'un Çamoluk ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışından dolayı tüm okullarda yarın yüz yüze eğitime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, eğitim öğretime uzaktan eğitim sistemi üzerinden devam edileceği, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da bir günlüğüne idari izinli sayılacakları kaydedildi.

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Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? 3 Ocak Pazartesi hangi illerde kar tatili var? Erzurum, Sivas, Erzincan, Van Valilik açıklamaları...

METEOROLOJİ HAVA DURUMU SON DAKİKA GÜNCEL!

Meteoroloji'den peş peşe uyarı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Konya çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.