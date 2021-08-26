Yarım milyon memurun gözü bu haberdeydi! Sözleşmeli memura kadro müjdesi
Geçtiğimiz gün imzalanan toplu sözleşmeden 523 bin sözleşmeli memura kadro, 1.5 milyon kamu çalışanına da 3600 ek gösterge müjdesi çıktı. 2013'ten bu yana gündemde olan sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek. İşte sözleşme memurların beklediği kadro haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 26.08.2021
08:50 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021
08:50
Memur sendikaları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yapılan 6. Dönem Toplu Sözleşme'den müjdeli haberler çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ısrarla üzerinde durduğu, sözleşmeli personel ve 3600 ek gösterge sorununun çözümü için ilk resmi adım atıldı. Böylece, sayıları 523 bin 47'ye ulaşan sözleşmeli memurların kadroya geçiş yolu açıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
1.5 MİLYON MEMUR BEKLİYORDU
1.5 milyon memurun beklediği 3600 ek gösterge süreci de başladı. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan Toplu Sözleşme Mutabakatı'nın 52. maddesine göre, kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılacak. Sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma yetkili konfederasyonun katkısıyla 2022'de tamamlanacak.
KOMİSYON KURULACAK
Yapılan görüşmeler neticesinde kamuda bulunan tüm sözleşmeli personellerin, yerel yönetimler de dahil kadroya alınmasıyla ilgili çalışma yapılacak. Edinilen bilgilere göre, önümüzdeki yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başkanlığında, yetkili sendika temsilcileri ve sözleşmeli personelin çalıştığı bakanlık temsilcileriyle birlikte komisyon kurulacak.
Kadroya geçiş süreci için bu komisyon çalışacak. Hazırlanan çalışma yıl içinde tamamlanarak Meclis'e sunulacak. Meclis'in onayıyla birlikte sayıları 523 bini aşan sözleşmeli kamu personeli, kadrolu memur olacak.
3+1 MODELİ GÜNDEMDE
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel için 3+1 ilkesini benimsediklerini söylemişti. Hali hazırda kamuda 3+1 modeliyle çalışan sözleşmeli memurlar bulunuyor.