Yarım milyon memurun gözü bu haberdeydi! Sözleşmeli memura kadro müjdesi

Memur sendikaları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yapılan 6. Dönem Toplu Sözleşme'den müjdeli haberler çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ısrarla üzerinde durduğu, sözleşmeli personel ve 3600 ek gösterge sorununun çözümü için ilk resmi adım atıldı. Böylece, sayıları 523 bin 47'ye ulaşan sözleşmeli memurların kadroya geçiş yolu açıldı.