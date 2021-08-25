Başvurana 5.000 TL ödeme. Emekliler başvuru yapabiliyor. Bankalar harekete geçti. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların güncel kredi faizlerine sorguluyor. Bütçesine göre en uygununu seçmek için bankaların resmi internet siteleri üzerinden yapılan kampanya açıklamaları yakından takip ediliyor. Bankalar pandemi döneminde belirli aralıklarla kampanyalar düzenleyerek tüketicilerin yüzünü güldürüyor. Sizler için düzenlenen kampanyanın detaylarını haberimizde derledik.