26 Ağustos 2021, Perşembe
Başvurana 5.000 TL ödeme! Emekliler başvuru yapabiliyor! Bankalar harekete geçti...
Pandemi döneminde kamu bankalarından vatandaşların yüzünü güldürecek adımlar gelmeye başladı. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Ancak sağlanan imkanda maaş detayı büyük önem taşıyor. "Mini emekli" kredisi ile 5.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlanıyor. Vatandaşlar en uygun koşulda kredi veren bankaları sorgulamayı sürdürüyor.
Giriş Tarihi: 25.08.2021 23:42 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 23:42
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