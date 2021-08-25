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Başvurana 5.000 TL ödeme! Emekliler başvuru yapabiliyor! Bankalar harekete geçti...

Pandemi döneminde kamu bankalarından vatandaşların yüzünü güldürecek adımlar gelmeye başladı. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Ancak sağlanan imkanda maaş detayı büyük önem taşıyor. "Mini emekli" kredisi ile 5.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlanıyor. Vatandaşlar en uygun koşulda kredi veren bankaları sorgulamayı sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 25.08.2021 23:42 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 23:42
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Başvurana 5.000 TL ödeme! Emekliler başvuru yapabiliyor! Bankalar harekete geçti...

Başvurana 5.000 TL ödeme. Emekliler başvuru yapabiliyor. Bankalar harekete geçti. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların güncel kredi faizlerine sorguluyor. Bütçesine göre en uygununu seçmek için bankaların resmi internet siteleri üzerinden yapılan kampanya açıklamaları yakından takip ediliyor. Bankalar pandemi döneminde belirli aralıklarla kampanyalar düzenleyerek tüketicilerin yüzünü güldürüyor. Sizler için düzenlenen kampanyanın detaylarını haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başvurana 5.000 TL ödeme! Emekliler başvuru yapabiliyor! Bankalar harekete geçti...

Halkbank emeklilere özel 'Mini Kredi' pakedini hayata geçirdi. Tüketici kredisine göre daha düşük faiz oranı uygulanıyor.

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Başvurana 5.000 TL ödeme! Emekliler başvuru yapabiliyor! Bankalar harekete geçti...

MİNİ KREDİDEN KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Halkbank Mini Kredi'den başını bankadan alan tüm emekliler yararlanabiliyor. Ayrıca maaşını Halkbank'a taşımayı taahhüt eden emekliler de kredi kullanabiliyor.

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Başvurana 5.000 TL ödeme! Emekliler başvuru yapabiliyor! Bankalar harekete geçti...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Emeklilere 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için aylık yüzde1,60 faiz oranı ve 36 ay vade seçeneği sunuluyor.

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Başvurana 5.000 TL ödeme! Emekliler başvuru yapabiliyor! Bankalar harekete geçti...

5 FARKLI ÖDEME SEÇENEĞİ SUNULUYOR

Mini Kredi kullanacak olan müşterilere 5 farklı ödeme seçeneği sunuluyor. Emekliler kendilerine uygun ödeme seçeneğini kendileri belirliyor.