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Çalışmayana 429 TL ödeme yapılıyor! Yüzde 100 artış yaşandı! Memur ve emekliye ödemeler...

Milyonlarca vatandaşı ekonomik olarak derin nefes aldıracak gelişmeler yaşanıyor. Toplu sözleşme zammı, memur ve emekliye ödenen sosyal yardımları da artırıyor. Eşi çalışmayan memura 429 TL aile yardımı ödenecek. Çocuk başına ödenek % 5 yükselecek. Memur ve memur emeklisine yapılan zam ile birlikte artış gösteren yardım kalemlerini sizler için haberimizde derledik. İşte, toplu sözleşme sonrasında artış gösteren yardımlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.08.2021 21:57 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 21:57
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Çalışmayana 429 TL ödeme yapılıyor! Yüzde 100 artış yaşandı! Memur ve emekliye ödemeler...

Çalışmayana 429 TL ödeme yapılıyor. Yüzde 100 artış yaşandı. Memur ve emekliye ödenen yardım kalemleri de zamlanmış oldu. Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen, 408.67 TL'lik aile yardımı 429 TL'ye çıkıyor. Her çocuk için ödenen ödeme de ocakta yüzde 5 artacak. Çocuk yardımı ödeneği (0-6) yaş için 94, 6 yaş üstü için 47 TL oldu. Doğum yardımı ödeneği birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü çocuk için 600 TL olarak uygulanmaya devam edecek. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren artışın detaylarını haberimizde derledik. İşte, toplu sözleşme görüşmelerinin detayları...

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Çalışmayana 429 TL ödeme yapılıyor! Yüzde 100 artış yaşandı! Memur ve emekliye ödemeler...

MAAŞ KATSAYISI ARTACAK

Memur ve memur emeklilerinin 2022-2023 maaş zammını içeren 6. Dönem Toplu Sözleşmesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre memur ve emeklileri gelecek yıl maaşlarını yüzde 12, 2023'te yüzde 14 zamlı alacak. Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personelin statülerinin belirlenmesine ilişkin başlıklar da sözleşmede yer aldı.

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Çalışmayana 429 TL ödeme yapılıyor! Yüzde 100 artış yaşandı! Memur ve emekliye ödemeler...

EMEKLİLER İÇİN EN DÜŞÜK 1703 TL

Toplu sözleşmenin imzalanmasıyla birçok ödeme netleşirken, enflasyon farkı nedeniyle maaş katsayısı artabilecek. Buna göre emekli olacaklara 2022 yılında ödenecek tazminat tutarı da artacak. 4B ücret tavanı 9 bin 212 lira, en yüksek devlet memuru aylığı da 1793 lira oldu.

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Çalışmayana 429 TL ödeme yapılıyor! Yüzde 100 artış yaşandı! Memur ve emekliye ödemeler...

Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımı ödeneği, ocak ayı itibarıyla toplu sözleşmede yer alan, ilk 6 ay için yüzde 5 olarak belirlenen oranda artacak. Buna göre, temmuz itibarıyla 408.67 TL olan aile yardımı ödeneği 429 TL'ye çıkacak. Bu yıl temmuz ayı itibarıyla her bir çocuk için 44.94 TL olarak hesaplanan çocuk yardımı da gelecek yıl 47.19 TL'ye çıkacak.

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Çalışmayana 429 TL ödeme yapılıyor! Yüzde 100 artış yaşandı! Memur ve emekliye ödemeler...

ENGELLİ ÇOCUK İÇİN % 50 FAZLA

Yasaya göre, 0-6 yaş grubunda yer alan çocukların ödeneği bir kat artırımlı ödeniyor. Buna göre, Temmuz 2021 itibarıyla 0-6 yaş grubunda 89.89 TL olan tutar ocakta 94.39 TL'ye çıkmış olacak. 4B ücret tavanı 9 bin 212 lira, en yüksek devlet memuru aylığı da 1.793 lira oldu. En az yüzde 40 engelli olan çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor.