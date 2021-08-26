27 Ağustos 2021, Cuma
Çalışmayana 429 TL ödeme yapılıyor! Yüzde 100 artış yaşandı! Memur ve emekliye ödemeler...
Milyonlarca vatandaşı ekonomik olarak derin nefes aldıracak gelişmeler yaşanıyor. Toplu sözleşme zammı, memur ve emekliye ödenen sosyal yardımları da artırıyor. Eşi çalışmayan memura 429 TL aile yardımı ödenecek. Çocuk başına ödenek % 5 yükselecek. Memur ve memur emeklisine yapılan zam ile birlikte artış gösteren yardım kalemlerini sizler için haberimizde derledik. İşte, toplu sözleşme sonrasında artış gösteren yardımlar...
Giriş Tarihi: 26.08.2021 21:57 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 21:57
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