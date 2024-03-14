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Yarım Gün Çalışana Müjde! İŞKUR'dan Aylık 18 Bin TL Destek! Nasıl Başvurulur?

Yarı zamanlı çalışma imkanı, annelerin iş-hayatı ile anne olma sorumlulukları arasında denge kurmalarına olanak tanıyan önemli bir düzenlemedir. Doğum izni sonrası anneler, işverenleriyle yarı zamanlı çalışma anlaşması yaparak işlerine geri dönebilirler. Bu durumda anneler, işverenlerinden yarı maaş alırken, İŞKUR da çalışılmayan süre için brüt asgari ücret üzerinden bir tutar öder. Bu düzenleme, özellikle asgari ücretle çalışan anneler için maddi açıdan büyük bir destek sağlar.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.03.2024 20:43 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 20:43
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Yarım Gün Çalışana Müjde! İŞKUR’dan Aylık 18 Bin TL Destek! Nasıl Başvurulur?

Türkiye'de sosyal güvenlik kapsamındaki anneler için doğum sonrası dönemde iş ve aile hayatını dengelemeye yönelik önemli bir adım atıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) tarafından sunulan yeni düzenleme ile annelere, doğum izinlerinin ardından yarım gün çalışma imkanı sunulurken, tam maaş alma fırsatı da sağlanıyor. Bu yeni uygulama, annelerin hem çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmelerine olanak tanıyor hem de aile ekonomisine katkıda bulunmalarını kolaylaştırıyor. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı...

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Yarım Gün Çalışana Müjde! İŞKUR’dan Aylık 18 Bin TL Destek! Nasıl Başvurulur?

Doğum Sonrası Yarım Gün Çalışma İmkanı

Annelere yönelik bu yeni düzenleme, çocuk sayısına göre farklılık gösteriyor. Buna göre, analık izinleri sona erdikten sonra birinci çocuk için 60 gün, ikinci çocuk için 120 gün ve üçüncü çocuk için 180 gün süreyle yarım gün çalışma imkanı sunuluyor. Çoğul doğumlar ve engelli çocuk sahibi olan anneler için ise bu sürelere eklemeler yapılıyor.

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Yarım Gün Çalışana Müjde! İŞKUR’dan Aylık 18 Bin TL Destek! Nasıl Başvurulur?

Asgari Ücrete Endeksli Yarım Çalışma Ödeneği

Yarım gün çalışma süresince annelere, işveren tarafından yarım maaş ödenirken, İŞKUR tarafından da asgari ücrete endeksli bir yarım çalışma ödeneği sağlanıyor. Bu ödeneğin miktarı, annenin aldığı maaşa bakılmaksızın günlük asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor. İŞKUR, bu süreçte annelere, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak, yarım çalışılan her ay için 15 günlük bir ödeme yapıyor.

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Yarım Gün Çalışana Müjde! İŞKUR’dan Aylık 18 Bin TL Destek! Nasıl Başvurulur?

Yarı Zamanlı Çalışan Anneler Ne Kadar Kazanıyor?

Yarı zamanlı çalışma düzenlemesinden faydalanan anneler, İŞKUR'dan damga vergisi kesilmiş olarak aylık 9.925,34 TL ödeme alıyorlar. Asgari ücretli bir anne bu ödemenin yanı sıra işvereninden de aylık 8.501,06 TL alıyor. Bu sayede yarım zamanlı çalışan bir anne aylık olarak en az 18.426,40 TL gelir elde edebiliyor.

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Yarım Gün Çalışana Müjde! İŞKUR’dan Aylık 18 Bin TL Destek! Nasıl Başvurulur?

Nasıl Yararlanılır?

Yarım çalışma hakkından yararlanmak isteyen annelerin, doğum izninin bitiminden sonra belirli koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Bu koşullar arasında, doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası priminin yatırılmış olması, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması ve analık izni sona erdikten sonra 30 gün içinde İŞKUR'a başvuruda bulunulması yer alıyor.