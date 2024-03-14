Yarım Gün Çalışana Müjde! İŞKUR’dan Aylık 18 Bin TL Destek! Nasıl Başvurulur?

Doğum Sonrası Yarım Gün Çalışma İmkanı

Annelere yönelik bu yeni düzenleme, çocuk sayısına göre farklılık gösteriyor. Buna göre, analık izinleri sona erdikten sonra birinci çocuk için 60 gün, ikinci çocuk için 120 gün ve üçüncü çocuk için 180 gün süreyle yarım gün çalışma imkanı sunuluyor. Çoğul doğumlar ve engelli çocuk sahibi olan anneler için ise bu sürelere eklemeler yapılıyor.