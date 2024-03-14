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Yarım Gün Çalışana Müjde! İŞKUR'dan Aylık 18 Bin TL Destek! Nasıl Başvurulur?
Yarı zamanlı çalışma imkanı, annelerin iş-hayatı ile anne olma sorumlulukları arasında denge kurmalarına olanak tanıyan önemli bir düzenlemedir. Doğum izni sonrası anneler, işverenleriyle yarı zamanlı çalışma anlaşması yaparak işlerine geri dönebilirler. Bu durumda anneler, işverenlerinden yarı maaş alırken, İŞKUR da çalışılmayan süre için brüt asgari ücret üzerinden bir tutar öder. Bu düzenleme, özellikle asgari ücretle çalışan anneler için maddi açıdan büyük bir destek sağlar.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.03.2024 20:43Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 20:43