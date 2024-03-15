Altın bugün de yükselişte! 15 Mart 2024 Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın ve 22 Ayar altın alış ve satış fiyatları

Altın fiyatlarında görülen yükseliş kademeli yükseliş devam ediyor. ONS altın ve dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının hızla artmasına neden oluyor. Uzmanlar ise önümüzdeki süreçte altın fiyatlarının daha da yükseleceğini tahmin ediyor. Bu yorumlar ışı doğrultusunda ise yatırımcılar yeni pozisyonlarını belirlemeye devam ediyor. İşte Kapalı Çarşı güncel Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın alış ve satış fiyatları…