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Haberler Galeri Altın bugün de yükselişte! 15 Mart 2024 Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın ve 22 Ayar altın alış ve satış fiyatları

Altın bugün de yükselişte! 15 Mart 2024 Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın ve 22 Ayar altın alış ve satış fiyatları

Altın fiyatları yükselişte! ONS cephesinde yaşanan hareketlilikle başlayan ve dolar kurundaki yükseliş ile tetiklenen altın fiyatları yükseliş hareketini devam ettiriyor. Söz konusu hareketlilik ise Kapalı Çarşı altın piyasasına anında yansıyor. İşte 15 Mart 2024 altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 15.03.2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 12:39
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Altın bugün de yükselişte! 15 Mart 2024 Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın ve 22 Ayar altın alış ve satış fiyatları

Altın fiyatlarında görülen yükseliş kademeli yükseliş devam ediyor. ONS altın ve dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının hızla artmasına neden oluyor. Uzmanlar ise önümüzdeki süreçte altın fiyatlarının daha da yükseleceğini tahmin ediyor. Bu yorumlar ışı doğrultusunda ise yatırımcılar yeni pozisyonlarını belirlemeye devam ediyor. İşte Kapalı Çarşı güncel Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın alış ve satış fiyatları…

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Altın bugün de yükselişte! 15 Mart 2024 Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın ve 22 Ayar altın alış ve satış fiyatları

JPMORGAN'DAN YENİ ONS ALTIN TAHMİNİ!

ABD'li bankacılık devi JPMorgan, ons altın fiyatı için 2.500 dolar öngörüsünde bulundu.

JPMorgan'ın Küresel Emtia Araştırma Başkanı Natasha Kaneva, altının 2.195 dolara ulaşmasının ardından "2.500 doların bir olasılık olduğuna inanıyoruz. Çünkü piyasa aşırı heyecanlanma eğiliminde" dedi.

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Altın bugün de yükselişte! 15 Mart 2024 Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın ve 22 Ayar altın alış ve satış fiyatları

15 MART 2024 KAPALI ÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI

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Altın bugün de yükselişte! 15 Mart 2024 Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın ve 22 Ayar altın alış ve satış fiyatları

Gram Altın

ALIŞ:2.246,52 TL

SATIŞ:2.247,62 TL

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Altın bugün de yükselişte! 15 Mart 2024 Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın ve 22 Ayar altın alış ve satış fiyatları

Çeyrek Altın

ALIŞ: 3.639,51 TL

SATIŞ: 3.697,77 TL