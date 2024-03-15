HaberlerGaleriAltın bugün de yükselişte! 15 Mart 2024 Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın ve 22 Ayar altın alış ve satış fiyatları
Altın bugün de yükselişte! 15 Mart 2024 Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın ve 22 Ayar altın alış ve satış fiyatları
Altın fiyatları yükselişte! ONS cephesinde yaşanan hareketlilikle başlayan ve dolar kurundaki yükseliş ile tetiklenen altın fiyatları yükseliş hareketini devam ettiriyor. Söz konusu hareketlilik ise Kapalı Çarşı altın piyasasına anında yansıyor. İşte 15 Mart 2024 altın fiyatları…
Giriş Tarihi: 15.03.2024 12:37Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 12:39