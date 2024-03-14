Bu meslekleri yapanlar yaşadı! SGK hemen emekli maaşı bağlayacak

Çalışanların büyük bir kesimi emeklilik koşullarını merak ediyor. Farklı sektörlerde çalışanlar erken emeklilik hakkıyla ilgili detaylı bilgi edinmek istiyor. Türkiye'de emekli olmak için belirlenen üç ana kriter bulunuyor. Ancak bazı mesleklerde ve özel durumlarda emeklilik süresi daha erken yaşta başlayabiliyor. Daha önce sadece 18 meslekte bu hakkı kullanabilenler için son düzenlemelerle birlikte bu sayı 45'e çıkarıldı.