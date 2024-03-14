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Haberler Galeri Bu meslekleri yapanlar yaşadı! SGK hemen emekli maaşı bağlayacak

Bu meslekleri yapanlar yaşadı! SGK hemen emekli maaşı bağlayacak

Çalışanların büyük bir kesimi emeklilik koşullarını merak ediyor. Farklı sektörlerde çalışanlar erken emeklilik hakkıyla ilgili detaylı bilgi edinmek istiyor. Türkiye'de emekli olmak için belirlenen üç ana kriter bulunuyor. Ancak bazı mesleklerde ve özel durumlarda emeklilik süresi daha erken yaşta başlayabiliyor. Daha önce sadece 18 meslekte bu hakkı kullanabilenler için son düzenlemelerle birlikte bu sayı 45'e çıkarıldı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.03.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 11:33
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Bu meslekleri yapanlar yaşadı! SGK hemen emekli maaşı bağlayacak

Erken emeklilik hakkı belirli meslek grupları için önemli bir avantaj sunuyor. Ancak bu haklardan yararlanabilmek için belirlenen şartları tam olarak yerine getirmek gerekiyor. Çalışanlar, mesleklerine özel düzenlemeleri ve haklarını mutlaka öğrenmeli ve gerektiğinde bu konuda uzman bir danışmandan yardım almalıdır.

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Bu meslekleri yapanlar yaşadı! SGK hemen emekli maaşı bağlayacak

İŞTE O LİSTE!

Demir ve Çelik Fabrikalarında Çalışanlar
Cıva Üretimi İşleri

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Bu meslekleri yapanlar yaşadı! SGK hemen emekli maaşı bağlayacak

Madencilik ve Yeraltı İşleri
Asit Üretimi Yapan Fabrika ve Atölyelerde Çalışanlar

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Bu meslekleri yapanlar yaşadı! SGK hemen emekli maaşı bağlayacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli
Radyoaktif İşlerde Çalışanlar

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Bu meslekleri yapanlar yaşadı! SGK hemen emekli maaşı bağlayacak

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