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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Yarı zamanlı çalışana 3.550 TL veriliyor! 4 aylığına da 9 bin liraya yakın ödeme! 15 ayrı destek için başvuru şartları... Yarı zamanlı çalışana 3.550 TL veriliyor! 4 aylığına da 9 bin liraya yakın ödeme! 15 ayrı destek için başvuru şartları...
Yarı zamanlı çalışana 3.550 TL veriliyor. 4 aylığına da 9 bin liraya yakın ödeme. Kadınların çalışma hayatına katılması için pek düzenleme devreye alındı. Bu bağlamda pek çok destek için başvurular sürüyor. Bugün yasalarımızda 15 ayrı destek kadınlar için uygulanıyor. Doğum yapanlara ve evlat edinenlere, birinci doğumda 60, ikincide 120 gün, sonraki doğumlarda 180 gün süreyle yarım gün çalışma hakkı veriliyor. Annelere geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Asgari ücret alan bir annenin 112 günlük parası en az 8 bin 904 lira. İşte, 15 ayrı destek için başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 19.03.2021 23:19 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 23:19
KOSGEB, kadın girişimcilere Girişimciliği Geliştirme destek Programı kapsamında mevcut destek tutarına ilave her bir performans dönemi için 5 bin lira kaynak sağlıyor. 2 performans dönemi için 10 bin lira ilave destek alınıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kadınlara sağlanan destekleri aHaber canlı yayınında tek tek anlattı. Devlet tarafından kendi işini kurmak isteyen kadınlara pek çok destek veriliyor. Bu kapsamda da başvuru şartları merak konusu oluyor. Kimisi izinle ilgili destekler sağlanırken bir kısmı da ödemelerle ilgili oluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR DOĞUM İZNİNDE EN AZ 8.904 TL: Analık izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Asgari ücret alan bir annenin 112 günlük parası en az 8 bin 904 lira. YARI ZAMANLI ÇALIŞANA 3.550 TL: Doğum yapanlara ve evlat edinenlere, birinci doğumda 60, ikincide 120 gün, sonraki doğumlarda 180 gün süreyle yarım gün çalışma hakkı veriliyor. İlk çocuğunu dünyaya getiren anne devletten 2 ay için 3 bin 550 lira alıyor. İSTİHDAM EDENE TEŞVİK: Yeni eleman alınırken kadın seçilirse teşviklerin süresi artıyor. İŞ KURANA 10 BİN TL İLAVE DESTEK: KOSGEB, kadın girişimcilere Girişimciliği Geliştirme destek Programı kapsamında mevcut destek tutarına ilave her bir performans dönemi için 5 bin lira kaynak sağlıyor. 2 performans dönemi için 10 bin lira ilave destek alınıyor.